Ein Land im Ballfieber, Rock mit Dinos und die Muller sind in Thaur unterwegs: Das ist los in Tirol
Brüllende Biester, besonderer Brauchtum und bezauberende Ballrooms: Wild wird es am Sonntag bei den Dino-Rockern von Heavysaurus. Wild gefeiert wird am Wochenende sicher auch beim Umzug der Thaurer Muller sowie dem Bauernbundball und dem Ball der Tiroler Wirtschaft.
Der Februar ist ins Land gezogen und damit erreicht die Ballsaison ihren Höhepunkt: Der Bauernbundball und der Ball der Tiroler Wirtschaft laden dazu sein, die Tanzschuhe aus dem Schrank zu holen. Daneben sorgen die Dinos von Heavysaurus für eine rockige Veranstaltung. Die Event-Highlights im Überblick.