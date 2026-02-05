Tödliches Kohlenmonoxid: Vierköpfige Familie in der Toskana stirbt an Vergiftung

In der toskanischen Provinz Lucca starben vier Mitglieder einer Familie durch eine Kohlenmonoxidvergiftung in ihrem Reihenhaus. Eine fünfte Person wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Rom – Vier Mitglieder einer Familie sind durch eine Kohlenmonoxidvergiftung in einem Haus im Ortsteil Rughi in Porcari, in der toskanischen Provinz Lucca, ums Leben gekommen. Eine fünfte Person wurde ins Krankenhaus in Pisa eingeliefert. Sie soll nicht in Lebensgefahr schweben. Auch drei Carabinieri, die das Haus zur Inspektion betreten hatten, wurden leicht vergiftet, wie Medien berichteten.

Bei den Opfern handelt es sich um den 48-jährigen Vater, um die 43-jährige Mutter, um den 22-jährigen Sohn und dessen 15-jährige Schwester. Die Tragödie ereignete sich in einem Reihenhaus. Die Opfer gehörten zu einer Familie albanischer Herkunft.