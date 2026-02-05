Adventmarkt, Keksbasar und „eigene Firma“: Volksschüler spendeten für Kinderkrebshilfe

Mit dem Verkauf von weihnachtlichen Geschenken und selbstgebackenen Keksen haben die Kinder der Praxisvolksschule in Innsbruck einen schönen Spendenbetrag für die Kinderkrebshilfe erwirtschaftet. Zugleich lernten sie viel über den Umgang mit Geld – sogar eine Übungsfirma wurde gegründet.