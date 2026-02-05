Besonderes Projekt

Adventmarkt, Keksbasar und „eigene Firma“: Volksschüler spendeten für Kinderkrebshilfe

Die Kinder des SchülerInnenrates an der Praxisvolksschule in Innsbruck zeigten sich bei der Spendenübergabe sichtlich stolz: Ursula Mattersberger von der Kinderkrebshilfe (hinten r.) nahm den Scheck im Beisein von Direktorin Cornelia Walder (l.) entgegen.
© PH Tirol/Roner
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Mit dem Verkauf von weihnachtlichen Geschenken und selbstgebackenen Keksen haben die Kinder der Praxisvolksschule in Innsbruck einen schönen Spendenbetrag für die Kinderkrebshilfe erwirtschaftet. Zugleich lernten sie viel über den Umgang mit Geld – sogar eine Übungsfirma wurde gegründet.

