One Billion Rising: Weltweiter Tanz-Protest gegen Gewalt macht in Lienz Station

Am 14. Februar 2026 ab 10 Uhr verwandelt sich der Johannesplatz in Lienz in eine Bühne des Protests. Zum One Billion Rising Day tanzen Menschen gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das Frauenzentrum Osttirol und TanzArt Tirol setzen ein starkes Zeichen für eine gewaltfreie Zukunft.

Lienz – Die weltweite Bewegung One Billion Rising macht Gewalt an Frauen und Mädchen sichtbar. Sie erinnert daran, dass jede dritte Frau weltweit Gewalt erlebt. Diese Gewalt ist kein Einzelschicksal, sondern ein strukturelles Problem, und der Aktionstag setzt ein lautes und kraftvolles Zeichen.

Die „Eine Milliarde Frauen und Mädchen“ steht für Schmerz, Angst und Wut. Gleichzeitig symbolisiert diese Zahl Mut, Widerstand und Hoffnung. Menschen weltweit erheben sich und fordern ein Ende der Gewalt. In Osttirol findet der Aktionstag bereits zum dritten Mal statt.

Tanzprobe am 10. Februar