Schwere Verletzungen
Skiunfall in Gerlos: 18-Jähriger kam von Piste ab und prallte gegen Baum
Der 18-jährige kam in der Zillertal Arena von der Piste ab. (Symbolbild)
Gerlos – Ein junger niederländischer Skifahrer wurde bei einem Unfall im Skigebiet Zillertal Arena schwer verletzt. Kurz nach 16.30 Uhr waren er und seine Familie über die Talabfahrt Nr. 31 zurück auf dem Weg nach Gerlos. Bei einer Rechtskurve auf der roten Piste verlor er die Kontrolle über seine Skier und stürzte über den Pistenrand hinaus.
Der 18-Jährige raste durch den angrenzenden Wald und kam erst zum Stillstand, als er nach etwa 15 bis 20 Metern gegen einen Baum prallte, berichtet die Polizei. Dabei erlitt der Skifahrer schwere Verletzungen am Oberkörper, er wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)