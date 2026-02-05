Skiunfall in Gerlos: 18-Jähriger kam von Piste ab und prallte gegen Baum

Gerlos – Ein junger niederländischer Skifahrer wurde bei einem Unfall im Skigebiet Zillertal Arena schwer verletzt. Kurz nach 16.30 Uhr waren er und seine Familie über die Talabfahrt Nr. 31 zurück auf dem Weg nach Gerlos. Bei einer Rechtskurve auf der roten Piste verlor er die Kontrolle über seine Skier und stürzte über den Pistenrand hinaus.