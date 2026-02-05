Neue Toxin-Grenzwerte: Danone ruft Produktionschargen von Babynahrung zurück

Der Lebensmittelkonzern Danone hat in Abstimmung mit Behörden Produktionschargen von Aptamil und Milumil in Österreich und Deutschland zurückgerufen, um neue Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen.

Wien – In Abstimmung mit der Lebensmittelaufsichtsbehörde hat Danone bestimmte Produktionschargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückgerufen – vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert. Aufgrund eines möglichen grenzüberschreitenden Handels der Babynahrung von Deutschland nach Österreich werden auch in Deutschland verkaufte Produktionschargen zurückgerufen.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hatte am Montag Höchstwerte für ein Toxin festgelegt, das manchmal in Milchpulver vorkommt. Zuvor war es in mehreren Ländern zu Rückrufaktionen gekommen. Die Efsa erklärte, dass eine Konzentration von mehr als 0,054 Mikrogramm Cereulid pro Liter in Säuglingsmilch oder von mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter in Folgemilch „zu einer Überschreitung der Sicherheitswerte führen könnte.“

Welche Chargen genau betroffen sind kann man HIER nachlesen.