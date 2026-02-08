🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Warum wir lachen und was das mit unserem Humor zu tun hat
Achtung! Dieser Podcast kann Spuren von Humor enthalten: Fasnacht und Fasching sind Anlass genug, um das Thema Humor aus wissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Was haben unsere Gene mit unserem Humor zu tun? Sind Frauen oder Männer witziger? Und warum brauchen wir mehr Humor im Alltag? Das weiß die Psychologin und Humor-Forscherin Ursula Beermann von der Umit Tirol.
Dr. Ursula Beermann erforscht an der Umit Tirol in Hall Emotionen und Humor. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte betreffen die Messung des emotionalen Gesichts- und Stimmausdrucks, Emotion und Prosozialität, Ästhetische Emotionen (emotionale Reaktionen auf z.B. Musik, Hörbücher, Kunstwerke), Humor und Lachen sowie die Wahrnehmung des Lachens.
