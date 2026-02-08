Warum wir lachen und was das mit unserem Humor zu tun hat

Achtung! Dieser Podcast kann Spuren von Humor enthalten: Fasnacht und Fasching sind Anlass genug, um das Thema Humor aus wissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Was haben unsere Gene mit unserem Humor zu tun? Sind Frauen oder Männer witziger? Und warum brauchen wir mehr Humor im Alltag? Das weiß die Psychologin und Humor-Forscherin Ursula Beermann von der Umit Tirol.