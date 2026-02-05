„Lebensmittel sind wertvoll“
Änderung bei Rabattpickerl-Aktion: Billa streicht die Minus 50 Prozent
Wien, Wiener Neudorf, Köln - Der Einzelhändler Billa hat seine Rabattpickerl-Aktion geändert. Statt bisher 25 bzw. 50 Prozent auf Lebensmittel mit kurz bevorstehendem Ablaufdatum gibt es nun einheitlich 30-Prozent-Pickerl.
Dies bestätigte die Tochter des deutschen Rewe-Konzerns den Oberösterreichischen Nachrichten. "Ab sofort werden österreichweit einheitlich ausschließlich -30 Prozent 'Lebensmittel sind wertvoll'-Sticker eingesetzt", so der Konzern am Donnerstagnachmittag. (APA)