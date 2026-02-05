Standort mit Geschichte

Kein Kino mehr: Was der Eigentümer am Cineplexx-Areal in Innsbruck errichten will

Acht Kinosäle, mehrere Gastronomiebetriebe und ein Kindergarten haben in dem Gebäude in Wilten, Ecke Tschamlerstraße/Südring, Platz gefunden.
Schon vor drei Jahren war klar, dass am Standort der Cineplexx-Immobilie im Stadtteil Wilten ein neues Gebäude entstehen soll. Jetzt präsentiert der Eigentümer Pläne für ein Hotel, Spa sowie Wohnungen und spricht erstmals von einer grundsätzlichen Einigung mit der Stadt. Das sieht man im Rathaus anders.

