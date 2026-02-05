Kein Kino mehr: Was der Eigentümer am Cineplexx-Areal in Innsbruck errichten will

Schon vor drei Jahren war klar, dass am Standort der Cineplexx-Immobilie im Stadtteil Wilten ein neues Gebäude entstehen soll. Jetzt präsentiert der Eigentümer Pläne für ein Hotel, Spa sowie Wohnungen und spricht erstmals von einer grundsätzlichen Einigung mit der Stadt. Das sieht man im Rathaus anders.