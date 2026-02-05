Mit dem Bus statt zu Fuß
Letzter Schultag in Matrei: Wenn die Volksschule in die Nachbargemeinde zieht
Bereits im April beginnen die Bauarbeiten, die aus der sanierungsbedürftigen Volksschule Matrei am Brenner einen „Kindercampus“ machen sollen. Die Schulklassen müssen dafür vorübergehend nach Steinach absiedeln.
© Clemens Markart
Nach dem Zeugnistag am Freitag wird es still am Schulhof in Matrei am Brenner. Dann zieht die Volksschule für eineinhalb Jahre nach Steinach, um Platz für den neuen Kindercampus zu schaffen. Vor Ort erzählen Eltern und eine Lehrerin, was das für die SchülerInnen und ihre Familien bedeutet.