Letzter Schultag in Matrei: Wenn die Volksschule in die Nachbargemeinde zieht

Nach dem Zeugnistag am Freitag wird es still am Schulhof in Matrei am Brenner. Dann zieht die Volksschule für eineinhalb Jahre nach Steinach, um Platz für den neuen Kindercampus zu schaffen. Vor Ort erzählen Eltern und eine Lehrerin, was das für die SchülerInnen und ihre Familien bedeutet.