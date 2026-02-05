Zehntausende Euro Verlust statt hunderttausende Euro Gewinn: Tiroler wurde Opfer von Betrügern

Unbekannte überzeugten einen 61-Jährigen geschickt, Geld auf eine vermeintliche Anlageplattform zu überweisen. Als er seinen Gewinn abbuchen wollte, sollte er noch mehr zahlen.

Nikolsdorf – Ein 61-Jähriger wurde in den vergangenen Monaten Opfer von Internetbetrügern. Sie versprachen dem Osttiroler einen hohen Gewinn, wenn er Geld auf eine vermeintliche Anlageplattform überweise. Die Täuschung war so geschickt, dass der Mann mehrere Zahlungen veranlasste.