Zehntausende Euro Verlust statt hunderttausende Euro Gewinn: Tiroler wurde Opfer von Betrügern
Unbekannte überzeugten einen 61-Jährigen geschickt, Geld auf eine vermeintliche Anlageplattform zu überweisen. Als er seinen Gewinn abbuchen wollte, sollte er noch mehr zahlen.
Nikolsdorf – Ein 61-Jähriger wurde in den vergangenen Monaten Opfer von Internetbetrügern. Sie versprachen dem Osttiroler einen hohen Gewinn, wenn er Geld auf eine vermeintliche Anlageplattform überweise. Die Täuschung war so geschickt, dass der Mann mehrere Zahlungen veranlasste.
Als sich der Mann sein angebliches Guthaben von mehreren hunderttausend Euro auszahlen lassen wollte, forderten die Unbekannten noch einmal einen niedrigen fünfstelligen Betrag, um die Überweisung freizuschalten. Doch der 61-Jährige kam dem nicht nach und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei. Durch die Tat entstand dem Mann ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)