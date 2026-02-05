Gelb ist die Farbe der Hoffnung: Die Tage der Rodel-Wahrheit sind gekommen

Cortina d‘Ampezzo Die Rodler möchten in Cortina den Deutschen ein Schnippchen schlagen und die Hochburg stellen. Tiroler Frauen-Power mit den Weltcup-Führenden Lisa Schulte sowie Selina Egle/Lara Kipp soll dabei helfen.

„Ein Ziel ist ein Traum mit einer Deadline“, soll einst der US-amerikanische Autor Napoleon Hill zum Besten gegeben haben. Und Österreichs Rodel-Boss Markus Prock hielt sich daran. Als Deutschland 2022 in Peking sechs Olympiamedaillen abräumte und den Vorsprung im ewigen Medaillenspiegel auf Österreich (87:25) ausbaute, ließ er sich zu einer Kampfansage hinreißen: „2026 in Cortina wollen wir die Nummer eins im Rodelsport sein.“ Die Tage der Wahrheit sind gekommen und die Aussicht erscheint vielversprechend. Drei Tirolerinnen haben dabei mit ihren Führungen im Gesamtweltcup maßgeblichen Einfluss.

„Wenn der Flow kommt“, sagt Lisa Schulte, „läuft es weiter und ich hoffe, ich kann ihn auch für Olympia noch mitnehmen.“ Mit dem WM-Titel im Jahr 2024 gelang der Stubaierin der Durchbruch. Die gebürtige Regensburgerin, die im Volksschulalter nach Mieders zog, bäckt und kocht gerne – ihr simples Rezept für die Medaille: „Vier Läufe müssen passen.“ Ein gutes Omen für die Polizeisportlerin im Gelben Trikot: Die Konstanz hievte die noch sieglose 25-Jährige zur Weltcup-Führenden.

Lob für Teamkolleginnen

Schulte ist vor ihren zweiten Spielen (2022: Platz sechs) mehr in den Fokus gerückt, nachdem Madeleine Egle wegen drei versäumten Dopingkontrollen das Olympia-Aus hatte hinnehmen müssen. Die Frage, ob dies mehr Druck bedeute, boxt die Hundeliebhaberin weg wie das Touchpad bei der Übergabe in der Teamstaffel: „Ich spüre nicht viel Unterschied. Bei Olympia sind mehr Augen auf den Rodelsport gerichtet und wir haben ein starkes Damen-Team.“ Auch Hannah Prock und Dorothea Schwarz haben einiges vor.

Wenn sie sich in Cortina gerade nicht ihrer Top-Form annähert, sammelt die Zimmerkollegin von Hannah Prock fleißig Olympia-Pins anderer Nationen. Und hält Ausschau nach Ski-Idol Mikaela Shiffrin, die ebenso in Cortina dem Medaillentraum hinterherjagt. Immer dabei: der Herz-Glücksbringer von Mama Tanja.

Noch größere Aktien sind die Tiroler Doppelsitzer-Spezialistinnen Selina Egle/Lara Kipp. 15-mal in Serie standen die 23-Jährigen saisonübergreifend am Podest, zehn Siege waren dabei – und die Titelverteidigung im Gesamtweltcup ist den Olympia-Debütantinnen fast nicht mehr zu nehmen. Wie Schulte sind den beiden Kampfansagen fremd, sicher fühlen sie sich erst, wenn es im Ziel grün aufleuchtet. Und bei Selina fährt im Schlitten gefühlt noch jemand mit, wie sie der TT verriet: „Ich fahre für Madeleine.“

15 Weltcup-Podeste in Serie – Tirols Goldfavoritinnen Selina Egle/Lara Kipp schielen auf den letzten noch fehlenden Titel. © imago/Kristen

34 Saison-Podeste in den Olympia-Disziplinen: Dazu trugen neben dem Vorarlberger Jonas Müller auch die weiteren Tiroler Olympia-Starter Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl im Einsitzer (Auftakt am Samstag) sowie Kindl (mit Thomas Steu) und Juri Gatt/Riccardo Schöpf im Doppelsitzer bei.