Auf Glatteis weggerutscht

Von Navi auf Forstweg geleitet: Frau stürzte in Weerberg mit Auto ab

Nach einigen Metern wurde das Auto von einem Baum gestoppt.
