Zwei Kinder bei Rodelunfällen in Jerzens verletzt: Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht
Jerzens – Gleich zwei Rodelunfälle mit Verletzten und Fahrerflucht ereigneten sich am Donnerstagabend auf der Rodelbahn der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens.
Gegen 20.45 Uhr fuhr ein 40-jähriger Rodler aus Polen gemeinsam mit seiner achtjährigen Tochter talwärts. Unterhalb des sogenannten „Jagerheisl“ befanden sich mehrere Personen am rechten Wegesrand. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen. Seine Tochter prallte daraufhin gegen eine abgestellte Rodel und wurde am rechten Oberschenkel verletzt. Die Personen, denen die Rodel gehörte, ergriffen laut Polizei die Flucht – von ihnen fehlt bisher jede Spur. Die Achtjährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.
Nur etwa 30 Minuten später wurde auf derselben Rodelbahn ein weiteres Kind bei einer Kollision verletzt. Der achtjährige Schweizer wurde unterhalb des „Seelesbodens“ von einem nachkommenden Rodler gerammt, kippte zur Seite und wurde am linken Oberschenkel verletzt. „Jene Person, die den Unfall verursacht hatte, fuhr ohne anzuhalten weiter“, berichtet die Polizei. Der Achtjährige wurde von der Bergrettung erstversorgt. Seine Mutter (37) – sie war auf einer separaten Rodel gefahren – brachte ihren Sohn selbst zum Arzt. (TT.com)