Zwei Kinder bei Rodelunfällen in Jerzens verletzt: Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Jerzens – Gleich zwei Rodelunfälle mit Verletzten und Fahrerflucht ereigneten sich am Donnerstagabend auf der Rodelbahn der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens.

Gegen 20.45 Uhr fuhr ein 40-jähriger Rodler aus Polen gemeinsam mit seiner achtjährigen Tochter talwärts. Unterhalb des sogenannten „Jagerheisl“ befanden sich mehrere Personen am rechten Wegesrand. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen. Seine Tochter prallte daraufhin gegen eine abgestellte Rodel und wurde am rechten Oberschenkel verletzt. Die Personen, denen die Rodel gehörte, ergriffen laut Polizei die Flucht – von ihnen fehlt bisher jede Spur. Die Achtjährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.