40 Feuerwehrleute im Einsatz
Verdacht auf Brandstiftung: Ermittlungen nach Glimmbrand auf Baustelle in Kirchberg
Kirchberg – Nach einem Brand auf einer Baustelle in Kirchberg in Tirol ermittelt die Polizei. Am Donnerstag kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Haus-Baustelle am Sportplatzweg gerufen. Im Bereich eines Fensters im zweiten Stock war ein Feuer ausgebrochen. Etwa 40 Feuerwehrleute waren eine Stunde lang im Einsatz, um den Glimmbrand zu löschen.
Auch Brandermittler wurden angefordert. Sie kamen zu dem ersten Ergebnis, dass das Feuer mit großer Wahrscheinlichkeit durch Fremdeinwirkung entstand. „Jedoch nicht durch vor Ort durchgeführte Bauarbeiten“, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Waren hier Brandstifter am Werk? Die Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)