Verdacht auf Brandstiftung: Ermittlungen nach Glimmbrand auf Baustelle in Kirchberg

Kirchberg – Nach einem Brand auf einer Baustelle in Kirchberg in Tirol ermittelt die Polizei. Am Donnerstag kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Haus-Baustelle am Sportplatzweg gerufen. Im Bereich eines Fensters im zweiten Stock war ein Feuer ausgebrochen. Etwa 40 Feuerwehrleute waren eine Stunde lang im Einsatz, um den Glimmbrand zu löschen.