Stark betrunken mit Rodel über Piste: Niederländer bei Kollision mit Schild in Söll verletzt

Söll – „Stark alkoholisiert“ war ein 57-Jähriger laut Polizei, als er sich am Donnerstag gegen 20 Uhr im Skigebiet Söll auf eine Rodel setzte, um über die Piste ins Tal zu fahren. Der Mann, der mit drei weiteren Personen von der Gründlalm kommend unterwegs war, scheiterte jedoch beim Versuch, auf die Rodelbahn „Hexenritt“ zu wechseln.