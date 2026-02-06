Rodelbahn verfehlt
Stark betrunken mit Rodel über Piste: Niederländer bei Kollision mit Schild in Söll verletzt
Söll – „Stark alkoholisiert“ war ein 57-Jähriger laut Polizei, als er sich am Donnerstag gegen 20 Uhr im Skigebiet Söll auf eine Rodel setzte, um über die Piste ins Tal zu fahren. Der Mann, der mit drei weiteren Personen von der Gründlalm kommend unterwegs war, scheiterte jedoch beim Versuch, auf die Rodelbahn „Hexenritt“ zu wechseln.
Er kam von der Piste ab, rodelte in Richtung Betriebsgebäude in Hochsöll entlang der gesperrten, rot markierten Piste Nr. 43 und prallte am Abstellplatz für Pistenraupen gegen das Schild eines Pistengeräts. Der Niederländer wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung von den Rettungskräften ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)