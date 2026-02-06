Bio vom Berg
Kräftiges Umsatzplus bei Tiroler Bio-Produkten, doch Bauern sind stark unter Druck
Wollen ihre Partnerschaft bei Tiroler Bio-Produkten weiter ausbauen (v.l.) MPreis-Geschäftsführer Ingo Panknin, Bioalpin-Obmann Simon Wolf und der Geschäftsführer der Genossenschaft, Björn Rasmus.
© Nina Werlberger
Die Tiroler Erzeuger-Genossenschaft Bioalpin mit ihrer Marke Bio vom Berg hat 2025 erneut ein kräftiges Umsatzplus eingefahren. Doch beim Ertrag der heimischen Biobauern bleibt die Lage angespannt. Handelspartner MPreis will das Bio-Sortiment aus Tirol noch erweitern. Der Mercosur-Pakt mit Südamerika macht die Genossenschaft nicht nervös.