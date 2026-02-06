Neuer Schlag von Thors Hammer: Ein weiteres Elektro-SUV aus Schweden

Volvo hat ihn endlich vorgestellt, den EX60. Das mittelgroße SUV schafft mit seinem elektrischen Antriebsstrang bis zu 810 Kilometer am Stück.

Der überaus erfolgreiche XC60 hat viele Vorzüge, aber einen Schönheitsfehler. Das mehr als 2,7 Millionen Mal verkaufte mittelgroße SUV ist auf Verbrennungsmotoren angewiesen, selbst bei den Plug-in-Hybrid-Derivaten. Die vollelektrische Lücke muss nun ein anderer füllen: der EX60. Den hat Volvo in der vierten Jännerwoche dieses Jahres enthüllt, und zwar mit einer vollmundigen Ansage: Bis zu 810 Kilometer Reichweite hat Volvo für den 4,8 Meter langen Wagen in Aussicht gestellt.

Die Topversion P12 AWD electric ist mit dem größten von insgesamt drei in Frage kommenden Akkus bestückt, nämlich mit einem, der über eine Kapazität von 112 Kilowattstunden netto (brutto: 117 kWh) verfügt. Der Speicher speist zwei Elektromotoren, die zusammen 680 PS leisten, 790 Newtonmeter Drehmoment stemmen und den 2,4-Tonner in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen.

Zügiges Laden

Den Durchschnittsverbrauch verorten die Schweden in diesem Fall bei 16 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Und an Schnellladesäulen ist es laut Hersteller dank 800-Volt-Technik und bis zu 400 kW Ladeleistung möglich, den Ladestand innerhalb von 19 Minuten von zehn auf 80 Prozent zu heben. In anderen Worten: Innerhalb von zehn Minuten erhöht sich die Reichweite im Idealfall um 340 Kilometer.

Volvo will vom EX60 noch zwei weitere Varianten hinsichtlich der Motorisierung produzieren: Beim P10 AWD electric genügt offenbar ein 95-kWh-Akku (netto: 91 kWh), verbunden mit zwei E-Motoren, die zusammen 510 PS leisten. Dieser vollbringt den Standard-Sprint in 4,6 Sekunden, den Stromverbrauch beziffert der Hersteller mit 15,7 Kilowattstunden je 100 Kilometer.

Noch genügsamer ist die Heckantriebsversion, die zugleich den Einstieg in die Welt des EX60 ermöglicht: Der Elektromotor bietet 374 PS Leistung und 480 Newtonmeter Drehmoment an, außerdem einen Durchschnittsverbrauch von 14,7 Kilowattstunden je 100 Kilometer und eine Reichweite von 620 Kilometern (Akku-Kapazität: 80 kWh netto und 83 kWh brutto). Von null auf 100 km/h benötigt der EX60 P6 electric 5,9 Sekunden.

Die Preisliste des EX60 eröffnet mit 63.490 Euro (2WD-Version)

Für den EX60 hat Volvo zwei Ausstattungsniveaus vorgesehen: Plus und Ultra. Plus kann mit 20-Zoll-Alufelgen, einem 22-kWh-Onboard-Charger, einem Bose-Premium-Soundsystem, einem Panorama-Glasdach und einer Wärmepumpe aufwarten; Ultra beinhaltet unter anderem 21-Zöller, ein Bowers&Wilkins-Audiosystem, eine Parkkamera mit 360-Grad-Surround-View und Pixel-Scheinwerfer.