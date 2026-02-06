Junge Marke startet mit großen Ambitionen durch

Dass chinesische Automarken Schritt für Schritt in Europa Wurzeln schlagen, ist nicht mehr zu übersehen. Immer mehr Firmen buhlen um Bekanntheit, um neue Händler – und natürlich um Marktanteile. Der Kundschaft gereicht das nicht zum Nachteil, denn der Wettbewerb erfährt durch neue Mitspieler und neue Technologien eine spürbare Belebung, die vor allem der Elektromobilität wirksam Schub verleiht.

Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung ist Leapmotor, ein Unternehmen, das mit Stellantis ein Joint Venture gebildet hat, um in Europa neue Modelle mit einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Im Vorjahr leisteten T03, C10 und B10 sichtliche Vorarbeit, in diesem Jahr geht es mit der Erweiterung des Modellportfolios munter weiter: Geplant sind die Erweiterung des B10-Antriebsangebots, die Einführung des kompakten Stromers B05 und der Launch des subkompakten Elektro-SUV B03X.

Der B05 ist ein vollelektrischer Kompaktwagen. © Markus Höscheler

Bleiben wir beim zuletzt genannten Modell. Dieses trägt in seinem Ursprungsland die Bezeichnung A10, in Europa wird sich B03X durchsetzen müssen. Für das gut 4,2 Meter lange Fahrzeug hat Leapmotor eine neue Plattform entwickelt. Die Breite beträgt 1,8 Meter und die Höhe wird mit 1,6 Metern angegeben – dabei dürfte es sich um vorläufige Angaben handeln.

Zum Einsatz kommt eine widerstandsfähige LFP-Batterie (Eisenphosphat), die Reichweite liegt dem chinesischen Fahrzyklus zufolge bei etwa 500 Kilometern. Der B03X verwendet 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und wird voraussichtlich in sechs verschiedenen Lackierungen angeboten werden.

Den B10 wird es heuer noch als Plug-in-Hybrid-Version geben. © Markus Höscheler

Noch bevor der B03X den Markt entern wird, dürfte Leapmotor den elektrischen Kompaktwagen B05 den Händlern überlassen. Das Fahrzeug war in Europa erstmals im vergangenen September auf der IAA Mobility in München zu sehen, auf der Brüsseler Motor Show gewährte der Hersteller im Jänner einen ersten Blick in den Innenraum. Einige technische Angaben sind ebenfalls veröffentlicht worden. So wirbt Leap­motor mit einem Sprint von null auf 100 km/h in 6,7 Sekunden und mit einer Reichweite von bis zu 460 Kilometern. Dafür verwendet das Modell einen Akku mit einer Kapazität von 67,1 Kilowattstunden. Die Schnellladeleistung soll bei mehr als 170 Kilowatt liegen.

Nach dem C10 REEV folgt ein weiteres Hybridangebot von Leapmotor

Schon seit geraumer Zeit bestellbar ist der vollelektrische B10, ein Kompakt-SUV. Im Jänner ließ Leap­motor durchblicken, eine Hybridvariante nachzureichen, genauer gesagt: ein Fahrzeug mit einem Reichweitenverlängerer (REEV). Ein zusätzlicher Benzinmotor und ein Kraftstofftank machen die Nutzung des Fahrzeugs unabhängiger, vor allem in Gegenden, die noch über unzureichende Ladeinfrastruktur verfügen. Beim B10 Hybrid EV kombiniert Leap­motor einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit einem E-Aggregat sowie einem 18,8-kWh-Akku, der für eine elektrische Reichweite von rund 80 Kilometern sorgen dürfte. Die Gesamtreichweite des Modells beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf gut 900 Kilometer.

Der B10 Hybrid EV ist 4,53 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,66 Meter hoch. Sein Radstand beläuft sich auf 2,74 Meter. Sechs Außenfarben werden ins Programm aufgenommen, genauso drei Ausstattungsniveaus. Zu den weiteren Highlights zählen unter anderem ein 14,6 Zoll großer Touchscreen und ein Audiosystem mit zwölf Lautsprechern.