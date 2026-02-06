Tiroler Projekt

Damit der Urlaub nicht endet, bevor er beginnt: Ruf nach Inklusion im Tourismus

Barbara Plattner (Innsbruck Tourismus), Bernold Dörrer (ÖZIV), Michaela Kraler (Tourismus Seefeld) und Michael Knaus (ÖZIV) (v.l.) wollen mehr Bewusstsein für Inklusion schaffen.
© Franz Oss
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Während Barrierefreiheit im Tourismus bereits selbstverständlich sein sollte, stehen Menschen mit Beeinträchtigungen oft vor Problemen. Ein Tiroler Projekt setzte sich darum für mehr Inklusion und barrierefreie Angebote ein.

