Seit 135 Jahren im Geschäft
Die Uhr tickte für Auto-Linser von Anfang an richtig: Großes Firmen-Jubiläum
Exklusiv gesichert hat sich Auto-Linser die Vertriebsrechte für Kia-Nutzfahrzeuge in Tirol – was Geschäftsführer Benjamin Hauser (links) und Kia-Verkaufsberater Fabian Kobald freut.
© Auto-Linser
Innsbruck Das Familienunternehmen begann vor 135 Jahren als Uhrmachergeschäft, etwas später eröffnete die Firma eine Reparaturwerkstatt für Automobile. Den Opel-Handel übernahmen die Kaufleute im Jahr 1931.