Nach wiederholten Sichtungen in Wohngebieten: „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlegt

Am Donnerstagabend wurde von der Jägerschaft im Bezirk Landeck ein Wolf erlegt. Die entsprechende Abschussverordnung der Landesregierung wurde erlassen, nachdem das Tier mehrfach in der Nähe von Wohnhäusern gesichtet worden war.

Landeck – Nach einer Abschussverordnung, die am Mittwoch von der Tiroler Landesregierung ausgestellt wurde, ist am Donnerstag am späten Abend ein Wolf im Bezirk Landeck erlegt worden.

Im Gemeindegebiet von Kappl sei in den vergangenen zwei Wochen wiederholt ein Wolf in der Nähe von Wohnhäusern gesichtet worden, die Sichtungen seien auch mittels Foto und Videos dokumentiert worden, hieß es in einer Aussendung vom Land am Freitag.

Dementsprechend habe die Landesregierung gemäß den gesetzlichen Vorgaben eine Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk erlassen. Die Belege des Wolfs „in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht“, wird Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) in der Aussendung zitiert. Die Abschussverordnung sei damit erfüllt und werde nun aufgehoben.

Die Abschussverordnung vom Mittwoch, den 4. Februar, ist bereits die zweite, die im Jahr 2026 vom Land Tirol erlassen wurde. Die Bevölkerung wird gebeten, allfällige Sichtungen und Beobachtungen auf der Website des Landes zu melden. (TT.com)