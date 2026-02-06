Tiroler Biathlet Unterweger leidet mit positiv getesteter Freundin: „Gemeinsam durchstehen“

Cortina d'Ampezzo – Nach dem positiven Dopingtest seiner Freundin Rebecca Passler aus dem italienischen Team hat der österreichische Biathlet Dominic Unterweger am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Cortina Stellung dazu genommen. "Sicherlich ist das nicht einfach, für sie ist es sehr hart. Wir werden das gemeinsam durchstehen", sagte der Tiroler. Auf APA-Nachfrage erklärte er, dass er seinen letzten Dopingtest am Mittwoch hatte.

Was seine Freundin betrifft, meinte er, es sei ein laufendes Verfahren, er könne nicht mehr dazu sagen, bitte um Verständnis und wollte seine Privatsphäre dahingehend geschützt wissen. Passler wurde bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs Ende Jänner positiv getestet. Laut Italiens Anti-Doping-Behörde seien Spuren von Letrozol gefunden worden. Die 24-Jährige wurde vorläufig suspendiert.

Unterweger wegen Rückenverletzung lange nicht aktiv

Unterweger war wegen einer Rückenverletzung lange nicht im Wettkampf aktiv, 2024/25 absolvierte er kein einziges Rennen. Erst im Dezember 2025 gab er in Hochfilzen sein Weltcup-Comeback. "Ich bin aus ADAMS weggewesen und nach meinen ersten IBU-Cups wieder in den Testing Pool reingekommen. Ende Dezember und Anfang Jänner bin ich ein paarmal kontrolliert worden, gestern war die letzte Kontrolle." Er fühle sich bereit für die Spiele, wolle das Erlebnis genießen und freue sich extrem. "Ich würde nicht da sitzen, wenn ich nicht körperlich fit wäre."

Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand, der über einen längeren Zeitraum verletzungsbedingt kein Rennen bestreitet, vorübergehend nicht mehr im Testpool ist. Das Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS) ist ein System zur Datenerfassung, Datensicherung und zur Datenverwertung, das den Sportlern und Sportlerinnen, Verbänden und den Anti-Doping Organisationen bei der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß dem Welt-Anti-Doping Code hilft. (APA)