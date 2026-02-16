Olympia kompakt

Das bringt der Dienstag bei Olympia: Holt Lamparter die nächste Medaille?

Johannes Lamparter ist bereit für neue Heldentaten.
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Montag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Montag

SKI NORDISCH

  • 19.00 Uhr: Skispringen, Großschanze Super Team Männer (live TT.com-Ticker)

FREESKI

  • 19.30 Uhr: Big Air Frauen

EISKUNSTLAUF

  • 20.00 Uhr: Paarlauf Kür

BOB

  • 19.00 Uhr: Monobob Frauen

Das bringt der Olympia-Dienstag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag

NORDISCHE KOMBINATION

  • 10:00 Uhr: Bewerb Männer: Skispringen Großschanze, 13:45 Uhr: Langlauf (10 km)

SNOWBOARD

  • 13:00 Uhr: Slopestyle Frauen

BIATHLON

  • 14:30 Uhr: Staffel Männer (4x7,5 km)

EISSCHNELLLAUF

  • 14:30 Uhr: Team-Verfolgung Männer, Frauen

BOB

  • 19:00 Uhr: Zweier Männer (3. und 4. Lauf)

FREESKI

  • 19:30 Uhr: Big Air Männer

Das bringt der Olympia-Mittwoch:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Slalom Frauen (live TT.com-Ticker)

SKI FREESTYLE

  • 11.30 Uhr: Aerials Frauen

SKI NORDISCH

  • 11.45 Uhr: Langlauf, Team-Sprint Skating Frauen, Männer

SNOWBOARD

  • 12.30 Uhr: Slopestyle Männer

BIATHLON

  • 14.45 Uhr: Staffel Frauen (4x6 km)

SHORT TRACK

  • 20.15 Uhr: 500 m Männer, Staffel 3000 m Frauen

