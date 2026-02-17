Olympia kompakt
Das bringt der Dienstag bei Olympia: Kombi-Entscheidung und Biathlon-Staffel der Männer
Johannes Lamparter ist bereit für neue Heldentaten.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Dienstag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag
NORDISCHE KOMBINATION
- 10:00 Uhr: Bewerb Männer: Skispringen Großschanze, 13:45 Uhr: Langlauf (10 km)
BIATHLON
- 14:30 Uhr: Staffel Männer (4x7,5 km)
EISSCHNELLLAUF
- 14:30 Uhr: Team-Verfolgung Männer, Frauen
BOB
- 19:00 Uhr: Zweier Männer (3. und 4. Lauf)
FREESKI
- 19:30 Uhr: Big Air Männer
SNOWBOARD
- Slopestyle Frauen (wetterbedingt abgesagt)
Das bringt der Olympia-Mittwoch:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Slalom Frauen (live TT.com-Ticker)
SKI FREESTYLE
- 11.30 Uhr: Aerials Frauen
SKI NORDISCH
- 11.45 Uhr: Langlauf, Team-Sprint Skating Frauen, Männer
SNOWBOARD
- 12.30 Uhr: Slopestyle Männer
BIATHLON
- 14.45 Uhr: Staffel Frauen (4x6 km)
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 500 m Männer, Staffel 3000 m Frauen