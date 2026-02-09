Das bringt der Dienstag bei Olympia: Team-Kombi, Langlauf-Sprint und Rodel-Entscheidung
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Dienstag:
Auch am Dienstag stehen einige Medaillenentscheidungen mit österreichischer Beteiligung auf dem Programm. Die Ski-Damen dürfen sich in der Teamkombination Chancen auf Edelmetall ausrechnen.
Im Mixed-Teamspringen zählen die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler nicht zu den ersten Anwärtern auf Gold. Ein ÖSV-Quartett tritt im Langlauf-Sprint an. Für die österreichischen Rodel-Frauen ist Gold außer Reichweite, Lisa Schulte hat zumindest Bronze noch im Visier.
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag
SKI ALPIN
- 10.30 Uhr: Teamkombination Frauen
SKI NORDISCH
- 11.45 Uhr: Langlauf, Sprint klassisch Männer, Frauen
- 18.45 Uhr: Skispringen, Mixed Team Normalschanze
BIATHLON
- 13.30 Uhr: 20 km Männer
SHORT TRACK
- 11.59 Uhr: Mixed-Team-Staffel
RODELN
- 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 3. und 4. Lauf
CURLING
- 18.05 Uhr: Finale Mixed-Doppel
FREESKI
- 12.30 Uhr: Slopestyle Männer
Das bringt der Olympia-Mittwoch:
Kombi-Weltcup-Leader Johannes Lamparter greift erstmals ins Wettkampfgeschehen ein und ist heiß auf seine erste Olympia-Medaille.
Zuwachs auf dem Edelmetall-Konto dürfte es auch im Doppelsitzer-Bewerb der Kunstbahnrodler geben: Sowohl Damen als auch Herren zählen zu den heißen Medaillen-Anwärtern im Eiskanal.
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch
SKI ALPIN
- 11.30 Uhr: Super-G Männer (live TT.com-Ticker)
SKI NORDISCH
- 10.00 Uhr: Nordische Kombination, Normalschanze
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Langlauf
BIATHLON
- 14.15 Uhr: 15 km Frauen
SKI FREESTYLE
- 14.15 Uhr: Buckelpiste Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 18.30 Uhr: 1000 m Männer
EISKUNSTLAUF
- 19.30 Uhr: Eistanz Kür
RODELN
- 17.00 Uhr: Doppelsitzer Frauen und Männer