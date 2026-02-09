Das bringt der Dienstag bei Olympia: Team-Kombi, Langlauf-Sprint und Rodel-Entscheidung

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Dienstag:

Auch am Dienstag stehen einige Medaillenentscheidungen mit österreichischer Beteiligung auf dem Programm. Die Ski-Damen dürfen sich in der Teamkombination Chancen auf Edelmetall ausrechnen.

Im Mixed-Teamspringen zählen die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler nicht zu den ersten Anwärtern auf Gold. Ein ÖSV-Quartett tritt im Langlauf-Sprint an. Für die österreichischen Rodel-Frauen ist Gold außer Reichweite, Lisa Schulte hat zumindest Bronze noch im Visier.

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag SKI ALPIN 10.30 Uhr: Teamkombination Frauen SKI NORDISCH 11.45 Uhr: Langlauf, Sprint klassisch Männer, Frauen

18.45 Uhr: Skispringen, Mixed Team Normalschanze BIATHLON 13.30 Uhr: 20 km Männer SHORT TRACK 11.59 Uhr: Mixed-Team-Staffel RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 3. und 4. Lauf CURLING 18.05 Uhr: Finale Mixed-Doppel FREESKI 12.30 Uhr: Slopestyle Männer

Das bringt der Olympia-Mittwoch:

Kombi-Weltcup-Leader Johannes Lamparter greift erstmals ins Wettkampfgeschehen ein und ist heiß auf seine erste Olympia-Medaille.

Zuwachs auf dem Edelmetall-Konto dürfte es auch im Doppelsitzer-Bewerb der Kunstbahnrodler geben: Sowohl Damen als auch Herren zählen zu den heißen Medaillen-Anwärtern im Eiskanal.

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch SKI ALPIN 11.30 Uhr: Super-G Männer (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 10.00 Uhr: Nordische Kombination, Normalschanze

13.45 Uhr: Nordische Kombination, Langlauf BIATHLON 14.15 Uhr: 15 km Frauen SKI FREESTYLE 14.15 Uhr: Buckelpiste Frauen EISSCHNELLLAUF 18.30 Uhr: 1000 m Männer EISKUNSTLAUF 19.30 Uhr: Eistanz Kür RODELN 17.00 Uhr: Doppelsitzer Frauen und Männer