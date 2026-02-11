Olympia kompakt
Das bringt der Donnerstag bei Olympia: Österreich darf auf einige Medaillen hoffen
Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle tritt zur Titelverteidigung an.
© GEPA pictures/ OEOC
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Donnerstag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag
SKI ALPIN
- 11.30 Uhr: Super-G Frauen (live TT.com-Ticker)
SKI NORDISCH
- 13.00 Uhr: Langlauf, 10 km Skating Frauen
SKI FREESTYLE
- 12.15 Uhr: Buckelpiste Männer
SNOWBOARD
- 13.45 Uhr: Cross Männer
- 19.30 Uhr: Halfpipe Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 16.30 Uhr: 5000 m Frauen
RODELN
- 18.30 Uhr: Team-Staffel
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 500 m Frauen, 1000 m Männer
Das bringt der Olympia-Freitag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag
SKI NORDISCH
- 11.45 Uhr: 10 km Skating Männer
BIATHLON
- 14.00 Uhr: 10 km Sprint Männer
SNOWBOARD
- 13.30 Uhr: Cross Frauen
- 19.30 Uhr: Halfpipe Männer
EISSCHNELLLAUF
- 16.00 Uhr: 10.000 m Männer
EISKUNSTLAUF
- 19.00 Uhr: Kür Männer
SKELETON
- 19.30 Uhr: 3. und 4. Lauf Männer