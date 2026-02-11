Olympia kompakt

Das bringt der Donnerstag bei Olympia: Österreich darf auf einige Medaillen hoffen

Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle tritt zur Titelverteidigung an.
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Donnerstag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag

SKI ALPIN

  • 11.30 Uhr: Super-G Frauen (live TT.com-Ticker)

SKI NORDISCH

  • 13.00 Uhr: Langlauf, 10 km Skating Frauen

SKI FREESTYLE

  • 12.15 Uhr: Buckelpiste Männer

SNOWBOARD

  • 13.45 Uhr: Cross Männer
  • 19.30 Uhr: Halfpipe Frauen

EISSCHNELLLAUF

  • 16.30 Uhr: 5000 m Frauen

RODELN

  • 18.30 Uhr: Team-Staffel

SHORT TRACK

  • 20.15 Uhr: 500 m Frauen, 1000 m Männer

Das bringt der Olympia-Freitag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag

SKI NORDISCH

  • 11.45 Uhr: 10 km Skating Männer

BIATHLON

  • 14.00 Uhr: 10 km Sprint Männer

SNOWBOARD

  • 13.30 Uhr: Cross Frauen
  • 19.30 Uhr: Halfpipe Männer

EISSCHNELLLAUF

  • 16.00 Uhr: 10.000 m Männer

EISKUNSTLAUF

  • 19.00 Uhr: Kür Männer

SKELETON

  • 19.30 Uhr: 3. und 4. Lauf Männer

