Olympia kompakt
Das bringt der Mittwoch bei Olympia: Letzter Auftritt für Snowboard-Queen Gasser
Johanna Hiemer und Paul Verbnjak sind für Österreich beim Skibergsteigen im Einsatz.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Donnerstag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag
Nordische Kombination
- 10.00 Uhr: Teamsprint Männer
SKI FREESTYLE
- 11.30 Uhr: Aerials Männer
SKIBERGSTEIGEN
- 12.55 Uhr: Sprint Frauen und Männer
EISSCHNELLLAUF
- 16.30 Uhr: 1500 m Männer
EISKUNSTLAUF
- 19.00 Uhr: Kür Frauen
EISHOCKEY
- 19.10 Uhr: Finale Frauen