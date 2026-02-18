Olympia kompakt

Das bringt der Mittwoch bei Olympia: Letzter Auftritt für Snowboard-Queen Gasser

Johanna Hiemer und Paul Verbnjak sind für Österreich beim Skibergsteigen im Einsatz.
© GEPA pictures/ Harald Steiner

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Donnerstag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag

Nordische Kombination

  • 10.00 Uhr: Teamsprint Männer

SKI FREESTYLE

  • 11.30 Uhr: Aerials Männer

SKIBERGSTEIGEN

  • 12.55 Uhr: Sprint Frauen und Männer

EISSCHNELLLAUF

  • 16.30 Uhr: 1500 m Männer

EISKUNSTLAUF

  • 19.00 Uhr: Kür Frauen

EISHOCKEY

  • 19.10 Uhr: Finale Frauen

