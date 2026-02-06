Das bringt der Freitag bei Olympia: Eröffnungsfeier und erster Vonn-Einsatz

Am Freitagabend werden die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina feierlich eröffnet. Wir haben die wichtigsten Termine des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Freitag

Startschuss für die Winterspiele in Mailand und Cortina. Die Eröffnungsfeier soll laut Organisatoren beschaulicher ausfallen, als jene zuletzt bei Olympia in Paris. Das Line-up mit Stars aus Pop- und klassischer Musik kann sich jedenfalls sehen lassen: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli oder der Rapper Ghali dominieren die Liste der Künstler.

Erstmals werden an diesem Abend zwei olympische Flammen entzündet – eine am Arco della Pace in Mailand, die andere auf der Piazza Dibona in Cortina d’Ampezzo. Für Österreich tragen die Snowboarder Anna Gasser und Benjamin Karl die Flagge.

Sportlich sind alle Augen auf das Abfahrtstraining der Frauen und den Auftritt von Lindsey Vonn gerichtet, die die Tofana trotz Kreuzbandrisses testen will.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Freitag Startschuss für Olympia 17.30 Uhr: Eröffnung Austria House

20.00 Uhr: Eröffnungszeremonie ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings SKI ALPIN 11.30 Uhr: Training Abfahrt Männer

11.30 Uhr: Training Abfahrt Frauen

Das bringt der Olympia-Samstag:

Mit der Abfahrt der Herren wartet auf die Skifans gleich ein Leckerbissen. Österreichs Herren-Quartett (Kriechmayr, Hemetsberger, Babinsky, Haaser) nimmt dabei allerdings die Außenseiterrolle ein.

Langläuferin Teresa Stadlober im Skiathlon und Skispringerin Lisa Eder zählen unterdessen zu den Medaillenanwärterinnen bei ihren ersten Olympia-Einsätzen bei den Winterspielen 2026. Eisschnellläuferin Jeannine Rosner feiert über 3000 m ihr Debüt.

Bei den Kunstbahnrodlern wird mit den ersten beiden von insgesamt vier Läufen im Herren-Einsitzer der Grundstein für Edelmetall gelegt.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Samstag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen SKI ALPIN 11.30 Uhr: Abfahrt Männer (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 13.00 Uhr: Langlauf, Skiathlon 20 km Frauen

18.45 Uhr: Skispringen, Normalschanze Frauen (live TT.com-Ticker) SNOWBOARD 19.30 Uhr: Big Air Männer EISSCHNELLLAUF 16.00 Uhr: 3000 m Frauen ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings FREESKI 10.30 Uhr: Slopestyle Frauen, Männer (jeweils Qualifikation) SKI ALPIN 11.30 Uhr: Training Abfahrt Frauen RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Männer, 1. und 2. Lauf