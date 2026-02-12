Olympia kompakt
Das bringt der Freitag bei Olympia: Österreicher in der Außenseiterrolle
Für Skeleton-Pilot Samuel Maier stehen die Läufe drei und vier an.
© APA/AFP/ODD ANDERSEN
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Freitag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Freitag
SKI NORDISCH
- 11.45 Uhr: 10 km Skating Männer
BIATHLON
- 14.00 Uhr: 10 km Sprint Männer
SNOWBOARD
- 13.30 Uhr: Cross Frauen
- 19.30 Uhr: Halfpipe Männer
EISSCHNELLLAUF
- 16.00 Uhr: 10.000 m Männer
EISKUNSTLAUF
- 19.00 Uhr: Kür Männer
SKELETON
- 19.30 Uhr: 3. und 4. Lauf Männer
Das bringt der Olympia-Samstag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Riesentorlauf Männer (live TT.com-Ticker)
SKI FREESTYLE
- 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Frauen
SKI NORDISCH
- 12.00 Uhr: Langlauf, Staffel 4x7,5 km Frauen
- 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer
BIATHLON
- 14.45 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 17.00 Uhr: 500 m Männer
SKELETON
- 18.00 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 1500 m Männer