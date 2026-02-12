Olympia kompakt

Das bringt der Freitag bei Olympia: Österreicher in der Außenseiterrolle

Für Skeleton-Pilot Samuel Maier stehen die Läufe drei und vier an.
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Freitag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Freitag

SKI NORDISCH

  • 11.45 Uhr: 10 km Skating Männer

BIATHLON

  • 14.00 Uhr: 10 km Sprint Männer

SNOWBOARD

  • 13.30 Uhr: Cross Frauen
  • 19.30 Uhr: Halfpipe Männer

EISSCHNELLLAUF

  • 16.00 Uhr: 10.000 m Männer

EISKUNSTLAUF

  • 19.00 Uhr: Kür Männer

SKELETON

  • 19.30 Uhr: 3. und 4. Lauf Männer

Das bringt der Olympia-Samstag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Riesentorlauf Männer (live TT.com-Ticker)

SKI FREESTYLE

  • 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Frauen

SKI NORDISCH

  • 12.00 Uhr: Langlauf, Staffel 4x7,5 km Frauen
  • 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer

BIATHLON

  • 14.45 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

EISSCHNELLLAUF

  • 17.00 Uhr: 500 m Männer

SKELETON

  • 18.00 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen

SHORT TRACK

  • 20.15 Uhr: 1500 m Männer

