Olympia kompakt

Das bringt der Freitag bei Olympia: Österreichs Medaillen-Konto könnte weiter wachsen

Sam Baumgartner ist in der Halfpipe am Start.
© GEPA pictures/ OEOC

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Freitag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Freitag

SKI CROSS

  • 13.10 Uhr: Ski Cross Frauen

BIATHLON

  • 14.15 Uhr: 15 km Massenstart Männer

EISSCHNELLLAUF

  • 16.30 Uhr: 1.500 m Frauen

CURLING

  • 19.05 Uhr: Spiel um Platz 3 Männer

FREESKI

  • 19.30 Uhr: Halfpipe Männer

SHORT TRACK

  • 20.15 Uhr: 1500 m Frauen, Staffel 5000 m Männer

