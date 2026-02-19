Olympia kompakt
Das bringt der Freitag bei Olympia: Österreichs Medaillen-Konto könnte weiter wachsen
Sam Baumgartner ist in der Halfpipe am Start.
© GEPA pictures/ OEOC
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Freitag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Freitag
SKI CROSS
- 13.10 Uhr: Ski Cross Frauen
BIATHLON
- 14.15 Uhr: 15 km Massenstart Männer
EISSCHNELLLAUF
- 16.30 Uhr: 1.500 m Frauen
CURLING
- 19.05 Uhr: Spiel um Platz 3 Männer
FREESKI
- 19.30 Uhr: Halfpipe Männer
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 1500 m Frauen, Staffel 5000 m Männer