Das bringt der Mittwoch bei Olympia: Erster Einsatz für Kombinierer Lamparter
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Dienstag:
Im Mixed-Teamspringen zählen die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler nicht zu den ersten Anwärtern auf Gold. Für die österreichischen Rodel-Frauen ist Gold außer Reichweite, Lisa Schulte hat zumindest Bronze noch im Visier.
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag
RODELN
- 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 3. und 4. Lauf
CURLING
- 18.05 Uhr: Finale Mixed-Doppel
Das bringt der Olympia-Mittwoch:
Kombi-Weltcup-Leader Johannes Lamparter greift erstmals ins Wettkampfgeschehen ein und ist heiß auf seine erste Olympia-Medaille.
Zuwachs auf dem Edelmetall-Konto dürfte es auch im Doppelsitzer-Bewerb der Kunstbahnrodler geben: Sowohl Damen als auch Herren zählen zu den heißen Medaillen-Anwärtern im Eiskanal.
Weitere Medaillenchancen gibt es im Super-G der Herren und im Einzelrennen der Frauen über 15 km im Biathlon.
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch
SKI ALPIN
- 11.30 Uhr: Super-G Männer (live TT.com-Ticker)
SKI NORDISCH
- 10.00 Uhr: Nordische Kombination, Normalschanze
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Langlauf
BIATHLON
- 14.15 Uhr: 15 km Frauen
SKI FREESTYLE
- 14.15 Uhr: Buckelpiste Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 18.30 Uhr: 1000 m Männer
EISKUNSTLAUF
- 19.30 Uhr: Eistanz Kür
RODELN
- 17.00 Uhr: Doppelsitzer Frauen und Männer
Das bringt der Olympia-Donnerstag
Für die Speed-Damen endete das Olympia-Abenteuer mit dem Super-G. Die Kunstbahnrodler haben in der Teamstaffel ihren finalen Auftritt bei den Winterspielen in Mailand/Cortina.
Im Snowboard-Cross gibt es für Österreich ebenfalls eine Chance auf Edelmetall.
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag
SKI ALPIN
- 11.30 Uhr: Super-G Frauen (live TT.com-Ticker)
SKI NORDISCH
- 13.00 Uhr: Langlauf, 10 km Skating Frauen
SKI FREESTYLE
- 12.15 Uhr: Buckelpiste Männer
SNOWBOARD
- 13.45 Uhr: Cross Männer
- 19.30 Uhr: Halfpipe Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 16.30 Uhr: 5000 m Frauen
RODELN
- 18.30 Uhr: Team-Staffel
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 500 m Frauen, 1000 m Männer