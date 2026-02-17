Olympia kompakt

Das bringt der Mittwoch bei Olympia: Gelingt der Biathlon-Staffel eine Überraschung?

Lisa Hauser und Co. hoffen auf ein Top-Ergebnis in der Staffel.
© IMAGO/MATHIAS BERGELD

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Dienstag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag

BOB

  • 19:00 Uhr: Zweier Männer (3. und 4. Lauf)

FREESKI

  • 19:30 Uhr: Big Air Männer

Das bringt der Olympia-Mittwoch:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Slalom Frauen (live TT.com-Ticker)

SKI FREESTYLE

  • 11.30 Uhr: Aerials Frauen

SKI NORDISCH

  • 11.45 Uhr: Langlauf, Team-Sprint Skating Frauen, Männer

SNOWBOARD

  • 12.30 Uhr: Slopestyle Männer

BIATHLON

  • 14.45 Uhr: Staffel Frauen (4x6 km)

SHORT TRACK

  • 20.15 Uhr: 500 m Männer, Staffel 3000 m Frauen

Das bringt der Olympia-Donnerstag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch

Nordische Kombination

  • 10.00 Uhr: Teamsprint Männer

SKI FREESTYLE

  • 11.30 Uhr: Aerials Männer

SKIBERGSTEIGEN

  • 12.55 Uhr: Sprint Frauen und Männer

EISSCHNELLLAUF

  • 16.30 Uhr: 1500 m Männer

EISKUNSTLAUF

  • 19.00 Uhr: Kür Frauen

EISHOCKEY

  • 19.10 Uhr: Finale Frauen

Olympia | Terminplan