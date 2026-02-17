Olympia kompakt
Das bringt der Mittwoch bei Olympia: Gelingt der Biathlon-Staffel eine Überraschung?
Lisa Hauser und Co. hoffen auf ein Top-Ergebnis in der Staffel.
© IMAGO/MATHIAS BERGELD
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Dienstag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag
BOB
- 19:00 Uhr: Zweier Männer (3. und 4. Lauf)
FREESKI
- 19:30 Uhr: Big Air Männer
Das bringt der Olympia-Mittwoch:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Slalom Frauen (live TT.com-Ticker)
SKI FREESTYLE
- 11.30 Uhr: Aerials Frauen
SKI NORDISCH
- 11.45 Uhr: Langlauf, Team-Sprint Skating Frauen, Männer
SNOWBOARD
- 12.30 Uhr: Slopestyle Männer
BIATHLON
- 14.45 Uhr: Staffel Frauen (4x6 km)
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 500 m Männer, Staffel 3000 m Frauen
Das bringt der Olympia-Donnerstag
Nordische Kombination
- 10.00 Uhr: Teamsprint Männer
SKI FREESTYLE
- 11.30 Uhr: Aerials Männer
SKIBERGSTEIGEN
- 12.55 Uhr: Sprint Frauen und Männer
EISSCHNELLLAUF
- 16.30 Uhr: 1500 m Männer
EISKUNSTLAUF
- 19.00 Uhr: Kür Frauen
EISHOCKEY
- 19.10 Uhr: Finale Frauen