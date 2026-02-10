Das bringt der Mittwoch bei Olympia: Gleich mehrere Tiroler mit Medaillenchancen
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Mittwoch:
Kombi-Weltcup-Leader Johannes Lamparter greift erstmals ins Wettkampfgeschehen ein und ist heiß auf seine erste Olympia-Medaille.
Zuwachs auf dem Edelmetall-Konto dürfte es auch im Doppelsitzer-Bewerb der Kunstbahnrodler geben: Sowohl Damen (Egle/Kipp) als auch Herren (Steu/Kindl, Gatt/Schöpf) zählen zu den heißen Gold-Anwärtern im Eiskanal.
Weitere Tiroler Medaillenchancen gibt es im Super-G der Herren (Haaser) und im Einzelrennen der Frauen über 15 km im Biathlon (Hauser).
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch
SKI ALPIN
- 11.30 Uhr: Super-G Männer (live TT.com-Ticker)
SKI NORDISCH
- 10.00 Uhr: Nordische Kombination, Normalschanze
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Langlauf
BIATHLON
- 14.15 Uhr: 15 km Frauen
SKI FREESTYLE
- 14.15 Uhr: Buckelpiste Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 18.30 Uhr: 1000 m Männer
EISKUNSTLAUF
- 19.30 Uhr: Eistanz Kür
RODELN
- 17.00 Uhr: Doppelsitzer Frauen und Männer
Das bringt der Olympia-Donnerstag
Für die Speed-Damen endet das Olympia-Abenteuer mit dem Super-G. Die Kunstbahnrodler haben in der Teamstaffel ihren finalen Auftritt bei den Winterspielen in Mailand/Cortina.
Im Snowboard-Cross gibt es für Österreich ebenfalls eine Chance auf Edelmetall.
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag
SKI ALPIN
- 11.30 Uhr: Super-G Frauen (live TT.com-Ticker)
SKI NORDISCH
- 13.00 Uhr: Langlauf, 10 km Skating Frauen
SKI FREESTYLE
- 12.15 Uhr: Buckelpiste Männer
SNOWBOARD
- 13.45 Uhr: Cross Männer
- 19.30 Uhr: Halfpipe Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 16.30 Uhr: 5000 m Frauen
RODELN
- 18.30 Uhr: Team-Staffel
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 500 m Frauen, 1000 m Männer