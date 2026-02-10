Das bringt der Mittwoch bei Olympia: Gleich mehrere Tiroler mit Medaillenchancen

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Mittwoch:

Kombi-Weltcup-Leader Johannes Lamparter greift erstmals ins Wettkampfgeschehen ein und ist heiß auf seine erste Olympia-Medaille.

Zuwachs auf dem Edelmetall-Konto dürfte es auch im Doppelsitzer-Bewerb der Kunstbahnrodler geben: Sowohl Damen (Egle/Kipp) als auch Herren (Steu/Kindl, Gatt/Schöpf) zählen zu den heißen Gold-Anwärtern im Eiskanal.

Weitere Tiroler Medaillenchancen gibt es im Super-G der Herren (Haaser) und im Einzelrennen der Frauen über 15 km im Biathlon (Hauser).

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Mittwoch SKI ALPIN 11.30 Uhr: Super-G Männer (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 10.00 Uhr: Nordische Kombination, Normalschanze

13.45 Uhr: Nordische Kombination, Langlauf BIATHLON 14.15 Uhr: 15 km Frauen SKI FREESTYLE 14.15 Uhr: Buckelpiste Frauen EISSCHNELLLAUF 18.30 Uhr: 1000 m Männer EISKUNSTLAUF 19.30 Uhr: Eistanz Kür RODELN 17.00 Uhr: Doppelsitzer Frauen und Männer

Das bringt der Olympia-Donnerstag

Für die Speed-Damen endet das Olympia-Abenteuer mit dem Super-G. Die Kunstbahnrodler haben in der Teamstaffel ihren finalen Auftritt bei den Winterspielen in Mailand/Cortina.

Im Snowboard-Cross gibt es für Österreich ebenfalls eine Chance auf Edelmetall.

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Donnerstag SKI ALPIN 11.30 Uhr: Super-G Frauen (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 13.00 Uhr: Langlauf, 10 km Skating Frauen SKI FREESTYLE 12.15 Uhr: Buckelpiste Männer SNOWBOARD 13.45 Uhr: Cross Männer

19.30 Uhr: Halfpipe Frauen EISSCHNELLLAUF 16.30 Uhr: 5000 m Frauen RODELN 18.30 Uhr: Team-Staffel SHORT TRACK 20.15 Uhr: 500 m Frauen, 1000 m Männer