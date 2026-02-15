Olympia kompakt

Das bringt der Montag bei Olympia: Österreich darf auf Medaillenzuwachs hoffen

Lara Wolf ist beim Big Air gefordert.
© GEPA pictures/ Harald Steiner

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Montag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Montag

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Slalom Männer (live TT.com-Ticker)

SHORT TRACK

  • 11.00 Uhr: 1000 m Frauen

SKI NORDISCH

  • 19.00 Uhr: Skispringen, Großschanze Super Team Männer (live TT.com-Ticker)

FREESKI

  • 19.30 Uhr: Big Air Frauen

EISKUNSTLAUF

  • 20.00 Uhr: Paarlauf Kür

BOB

  • 19.00 Uhr: Monobob Frauen

Das bringt der Olympia-Dienstag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag

NORDISCHE KOMBINATION

  • 10:00 Uhr: Bewerb Männer: Skispringen Großschanze, 13:45 Uhr: Langlauf (10 km)

SNOWBOARD

  • 13:00 Uhr: Slopestyle Frauen

BIATHLON

  • 14:30 Uhr: Staffel Männer (4x7,5 km)

EISSCHNELLLAUF

  • 14:30 Uhr: Team-Verfolgung Männer, Frauen

BOB

  • 19:00 Uhr: Zweier Männer (3. und 4. Lauf)

FREESKI

  • 19:30 Uhr: Big Air Männer

Olympia | Terminplan