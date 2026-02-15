Olympia kompakt
Das bringt der Montag bei Olympia: Österreich darf auf Medaillenzuwachs hoffen
Lara Wolf ist beim Big Air gefordert.
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Montag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Montag
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Slalom Männer (live TT.com-Ticker)
SHORT TRACK
- 11.00 Uhr: 1000 m Frauen
SKI NORDISCH
- 19.00 Uhr: Skispringen, Großschanze Super Team Männer (live TT.com-Ticker)
FREESKI
- 19.30 Uhr: Big Air Frauen
EISKUNSTLAUF
- 20.00 Uhr: Paarlauf Kür
BOB
- 19.00 Uhr: Monobob Frauen
Das bringt der Olympia-Dienstag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Dienstag
NORDISCHE KOMBINATION
- 10:00 Uhr: Bewerb Männer: Skispringen Großschanze, 13:45 Uhr: Langlauf (10 km)
SNOWBOARD
- 13:00 Uhr: Slopestyle Frauen
BIATHLON
- 14:30 Uhr: Staffel Männer (4x7,5 km)
EISSCHNELLLAUF
- 14:30 Uhr: Team-Verfolgung Männer, Frauen
BOB
- 19:00 Uhr: Zweier Männer (3. und 4. Lauf)
FREESKI
- 19:30 Uhr: Big Air Männer