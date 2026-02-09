Olympia kompakt

Das bringt der Montag bei Olympia: Skispringer erstmals im Einsatz

Der Tiroler Stephan Embacher feiert seine Olympia-Premiere.
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Montag:

Ski-Freestylerin Lara Wolf hat sich am Samstag ohne Probleme die Qualifikation überstanden. Bei ihren dritten Winterspielen hat die Tirolerin erstmals im Finale die Chance auf eine Medaille.

Zum Auftakt sind die österreichischen Ski-Herren in der Abfahrt ohne Medaille geblieben. Das soll sich in der Teamkombination ändern.

Die ÖSV-Adler wollen nach einer durchwachsenen Saison bei Olympia groß aufzeigen. Jan Hörl, Stephan Embacher, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig ist auf der Normalschanze alles zuzutrauen.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Montag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen

SKI ALPIN

  • 10:30 Uhr: Teamkombination, Männer (Abfahrt), 14:00 Uhr: Slalom (live TT.com-Ticker)

SKI NORDISCH

  • 19:00 Uhr: Normalschanze, Männer

FREESKI

  • 12:30 Uhr: Slopestyle, Frauen

SNOWBOARD

  • 19:30 Uhr: Big Air, Frauen

EISSCHNELLLAUF

  • 17.30 Uhr: 1000 m, Frauen

⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings

RODELN

  • 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf

Das bringt der Olympia-Dienstag:

Auch am Dienstag stehen einige Medaillenentscheidungen mit österreichischer Beteiligung auf dem Programm. Die Ski-Damen dürfen sich in der Teamkombination Chancen auf Edelmetall ausrechnen.

Im Mixed-Teamspringen zählen die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler nicht zu den ersten Anwärtern auf Gold. Dafür könnten die Kunstbahnrodler im Damen-Einsitzer nachlegen.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Dienstag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen

SKI ALPIN

  • 10.30 Uhr: Teamkombination Frauen

SKI NORDISCH

  • 11.45 Uhr: Langlauf, Sprint klassisch Männer, Frauen
  • 18.45 Uhr: Skispringen, Mixed Team Normalschanze

BIATHLON

  • 13.30 Uhr: 20 km Männer

SHORT TRACK

  • 11.59 Uhr: Mixed-Team-Staffel

RODELN

  • 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 3. und 4. Lauf

CURLING

  • 18.05 Uhr: Finale Mixed-Doppel

FREESKI

  • 12.30 Uhr: Slopestyle Männer (mit Matej Svancer)

