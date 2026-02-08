Das bringt der Montag bei Olympia: Team-Kombi und Skispringen im Fokus

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Sonntag:

Bei den Rodlern greift Jonas Müller als Halbzeitzweiter nach Edelmetall. Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher haben nur noch Außenseiterchancen.

Für Snowboard-Königin Anna Gasser steht im Big Air die Quali auf dem Programm.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Sonntag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen EISSCHNELLLAUF 16.00 Uhr: 5000 m Männer (Alexander Farthofer) RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Männer, 3. und 4. Lauf (Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher) EISKUNSTLAUF 19.30 Uhr: Teambewerb: Kür Paarlauf, Kür Frauen, Kür Männer ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings SNOWBOARD 19.30 Uhr: Big Air Frauen (Qualifikation mit Anna Gasser, Hanna Karrer)

Das bringt der Olympia-Montag:

Ski-Freestylerin Lara Wolf hat sich am Samstag ohne Probleme die Qualifikation überstanden. Bei ihren dritten Winterspielen hat die Tirolerin erstmals im Finale die Chance auf eine Medaille.

Zum Auftakt sind die österreichischen Ski-Herren in der Abfahrt ohne Medaille geblieben. Das soll sich in der Teamkombination ändern. Welche rot-weiß-roten Duos am Start stehen, ist noch offen.

Die ÖSV-Adler wollen nach einer durchwachsenen Saison bei Olympia groß aufzeigen. Jan Hörl, Stephan Embacher, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig ist auf der Normalschanze alles zuzutrauen.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Montag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen SKI ALPIN 10:30 Uhr: Teamkombination, Männer (Abfahrt), 14:00 Uhr: Slalom (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 19:00 Uhr: Normalschanze, Männer (Stefan Kraft, Stephan Embacher, Daniel Tschofenig, Jan Hörl) FREESKI 12:30 Uhr: Slopestyle, Frauen (Lara Wolf) SNOWBOARD 19:30 Uhr: Big Air, Frauen EISSCHNELLLAUF 17.30 Uhr: 1.000 m, Frauen (Vanessa Herzog, Jeannine Rosner) ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf

Das bringt der Olympia-Dienstag:

Auch am Dienstag stehen einige Medaillenentscheidungen mit österreichischer Beteiligung auf dem Programm. Die Ski-Damen dürfen sich in der Teamkombination Chancen auf Edelmetall ausrechnen.

Im Mixed-Teamspringen zählen die rot-weiß-roten Adlerinnen und Adler nicht zu den ersten Anwärtern auf Gold. Dafür könnten die Kunstbahnrodler im Damen-Einsitzer nachlegen.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Dienstag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen SKI ALPIN 10.30 Uhr: Teamkombination Frauen SKI NORDISCH 11.45 Uhr: Langlauf, Sprint klassisch Männer, Frauen

18.45 Uhr: Skispringen, Mixed Team Normalschanze BIATHLON 13.30 Uhr: 20 km Männer SHORT TRACK 11.59 Uhr: Mixed-Team-Staffel RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 3. und 4. Lauf CURLING 18.05 Uhr: Finale Mixed-Doppel FREESKI 12.30 Uhr: Slopestyle Männer (mit Matej Svancer)