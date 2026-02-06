Das bringt der Samstag bei Olympia: Abfahrt als Highlight, Startschuss für Rodler

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Freitag

Startschuss für die Winterspiele in Mailand und Cortina. Die Eröffnungsfeier soll laut Organisatoren beschaulicher ausfallen, als jene zuletzt bei Olympia in Paris. Das Line-up mit Stars aus Pop- und klassischer Musik kann sich jedenfalls sehen lassen: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli oder der Rapper Ghali dominieren die Liste der Künstler.

Erstmals werden an diesem Abend zwei olympische Flammen entzündet – eine am Arco della Pace in Mailand, die andere auf der Piazza Dibona in Cortina d’Ampezzo. Für Österreich tragen die Snowboarder Anna Gasser und Benjamin Karl die Flagge.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Freitag Startschuss für Olympia 17.30 Uhr: Eröffnung Austria House

20.00 Uhr: Eröffnungszeremonie

Das bringt der Olympia-Samstag:

Mit der Abfahrt der Herren wartet auf die Skifans gleich ein Leckerbissen. Österreichs Herren-Quartett (Kriechmayr, Hemetsberger, Babinsky, Haaser) nimmt dabei allerdings die Außenseiterrolle ein.

Langläuferin Teresa Stadlober im Skiathlon und Skispringerin Lisa Eder zählen unterdessen zu den Medaillenanwärterinnen bei ihren ersten Olympia-Einsätzen bei den Winterspielen 2026. Eisschnellläuferin Jeannine Rosner feiert über 3000 m ihr Debüt.

Bei den Kunstbahnrodlern wird mit den ersten beiden von insgesamt vier Läufen im Herren-Einsitzer der Grundstein für Edelmetall gelegt.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Samstag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen SKI ALPIN 11.30 Uhr: Abfahrt Männer (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 13.00 Uhr: Langlauf, Skiathlon 20 km Frauen

18.45 Uhr: Skispringen, Normalschanze Frauen (live TT.com-Ticker) SNOWBOARD 19.30 Uhr: Big Air Männer EISSCHNELLLAUF 16.00 Uhr: 3000 m Frauen ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings FREESKI 10.30 Uhr: Slopestyle Frauen, Männer (jeweils Qualifikation) SKI ALPIN 11.30 Uhr: Training Abfahrt Frauen RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Männer, 1. und 2. Lauf

Das bringt der Olympia-Sonntag:

Nach den Herren sind die Frauen in der Königsdisziplin Abfahrt am Start. Lindsey Vonn will mit gerissenem Kreuzband ihren Traum von Gold verwirklichen, das ÖSV-Quartett (Hütter, Rädler, Ortlieb, Puchner) nimmt die Außenseiterrolle ein.

Bei den Snowboard-Parallel-Bewerben gelten sowohl die rot-weiß-roten Männer als auch die Frauen zu den Medaillenanwärtern. Selbes gilt für das Rodel-Trio Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl und Jonas Müller im Eiskanal.

Für Snowboard-Königin Anna Gasser steht im Big Air die Quali auf dem Programm.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Samstag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen SKI ALPIN 11.30 Uhr: Abfahrt Frauen (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 12.30 Uhr: Langlauf, Skiathlon 20 km Männer BIATHLON 14.05 Uhr: Mixed-Staffel SNOWBOARD 13.00 Uhr: Parallel-Riesentorlauf Männer und Frauen EISSCHNELLLAUF 16.00 Uhr: 5000 m Männer RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Männer, 3. und 4. Lauf EISKUNSTLAUF 19.30 Uhr: Teambewerb: Kür Paarlauf, Kür Frauen, Kür Männer ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings SNOWBOARD 19.30 Uhr: Big Air Frauen (Qualifikation)