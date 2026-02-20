Olympia kompakt

Das bringt der Samstag bei Olympia: Chance zur Wiedergutmachung

Nach dem schwachen Abschneiden im Einzel wollen Johanna Hiemer und Paul Verbnjak in der Mixed-Teamstaffel Wiedergutmachung betreiben.
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Samstag

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag

LANGLAUF

  • 11:00 Uhr: Massenstart 50 km klassisch Männer

SKI FREESTYLE

  • 10.45 Uhr: Aerials Team
  • 13.10 Uhr: Ski Cross Männer

SKIBERGSTEIGEN

  • 13:30 Uhr: Mixed-Staffel

BIATHLON

  • 14.15 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

EISSCHNELLLAUF

  • 15:00 Massenstart Frauen und Männer

CURLING

  • 19.05 Uhr: Finale Männer, 14:05 Uhr Spiel um Platz 3

BOB

  • 19:00 Uhr: Zweier Frauen, 3. und 4. Lauf (21:05)

FREESKI

  • 19.30 Uhr: Halfpipe Frauen

EISHOCKEY

  • 20:40 Uhr: Spiel um Platz 3 Männer

