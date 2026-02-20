Olympia kompakt
Das bringt der Samstag bei Olympia: Chance zur Wiedergutmachung
Nach dem schwachen Abschneiden im Einzel wollen Johanna Hiemer und Paul Verbnjak in der Mixed-Teamstaffel Wiedergutmachung betreiben.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Samstag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag
LANGLAUF
- 11:00 Uhr: Massenstart 50 km klassisch Männer
SKI FREESTYLE
- 10.45 Uhr: Aerials Team
- 13.10 Uhr: Ski Cross Männer
SKIBERGSTEIGEN
- 13:30 Uhr: Mixed-Staffel
BIATHLON
- 14.15 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 15:00 Massenstart Frauen und Männer
CURLING
- 19.05 Uhr: Finale Männer, 14:05 Uhr Spiel um Platz 3
BOB
- 19:00 Uhr: Zweier Frauen, 3. und 4. Lauf (21:05)
FREESKI
- 19.30 Uhr: Halfpipe Frauen
EISHOCKEY
- 20:40 Uhr: Spiel um Platz 3 Männer