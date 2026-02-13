Olympia kompakt
Das bringt der Samstag bei Olympia: Österreichs Skispringer heiß auf die erste Medaille
Stephan Embacher ist auf der Großschanze einiges zuzutrauen.
© APA/EXPA/ JFK
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Samstag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Riesentorlauf Männer (live TT.com-Ticker)
SKI FREESTYLE
- 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Frauen
SKI NORDISCH
- 12.00 Uhr: Langlauf, Staffel 4x7,5 km Frauen
- 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer
BIATHLON
- 14.45 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 17.00 Uhr: 500 m Männer
SKELETON
- 18.00 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 1500 m Männer
Das bringt der Olympia-Sonntag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Sonntag
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Riesentorlauf Frauen (live TT.com-Ticker)
SKI FREESTYLE
- 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Männer
BIATHLON
- 11:15 Uhr: 12,5 km Verfolgung Herren
- 14:45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen
LANGLAUF
- 12:00 Uhr: Staffel 4x7,5 km Männer
SNOWBOARD
- 13.45 Uhr: Cross Mixed Team
SKISPRINGEN
- 18:45 Uhr: Großschanze Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 17:03 Uhr: 500 m Frauen
SKELETON
- 18:00 Uhr: Mixed Team