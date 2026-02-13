Olympia kompakt

Das bringt der Samstag bei Olympia: Österreichs Skispringer heiß auf die erste Medaille

Stephan Embacher ist auf der Großschanze einiges zuzutrauen.
© APA/EXPA/ JFK

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Samstag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Riesentorlauf Männer (live TT.com-Ticker)

SKI FREESTYLE

  • 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Frauen

SKI NORDISCH

  • 12.00 Uhr: Langlauf, Staffel 4x7,5 km Frauen
  • 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer

BIATHLON

  • 14.45 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

EISSCHNELLLAUF

  • 17.00 Uhr: 500 m Männer

SKELETON

  • 18.00 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen

SHORT TRACK

  • 20.15 Uhr: 1500 m Männer

Das bringt der Olympia-Sonntag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Sonntag

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Riesentorlauf Frauen (live TT.com-Ticker)

SKI FREESTYLE

  • 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Männer

BIATHLON

  • 11:15 Uhr: 12,5 km Verfolgung Herren
  • 14:45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

LANGLAUF

  • 12:00 Uhr: Staffel 4x7,5 km Männer

SNOWBOARD

  • 13.45 Uhr: Cross Mixed Team

SKISPRINGEN

  • 18:45 Uhr: Großschanze Frauen

EISSCHNELLLAUF

  • 17:03 Uhr: 500 m Frauen

SKELETON

  • 18:00 Uhr: Mixed Team

Olympia | Terminplan