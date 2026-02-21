Olympia kompakt
Das bringt der Sonntag bei Olympia: Eine letzte Medaille für Österreich?
Teresa Stadlober (5) gilt als Mitfavoritn auf eine Medaille im Langlauf-Massenstart über 50 km.
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina biegt auf die Zielgerade ein. Wir haben alle Entscheidungen des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Sonntag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Sonntag
SKI NORDISCH
- 10:00 Uhr: Langlauf Massenstart 50 km klassisch, Frauen
BOB
- 10:00 Uhr: Vierer Männer, 3. und 4. Lauf (12:15)
EISHOCKEY
- 14:10 Uhr: Finale Männer: Kanada – USA
CURLING
- 11:05 Uhr: Finale Frauen