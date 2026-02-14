Olympia kompakt

Das bringt der Sonntag bei Olympia: Ski-Damen und Skispringerinnen im Fokus

Letzte Medaillenchance für Skispringerin Lisa Eder.
© APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Samstag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag

SKI NORDISCH

  • 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer

SKELETON

  • 18.00 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen

SHORT TRACK

  • 20.15 Uhr: 1500 m Männer

Das bringt der Olympia-Sonntag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Sonntag

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Riesentorlauf Frauen (live TT.com-Ticker)

SKI FREESTYLE

  • 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Männer

BIATHLON

  • 11:15 Uhr: 12,5 km Verfolgung Herren
  • 14:45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

LANGLAUF

  • 12:00 Uhr: Staffel 4x7,5 km Männer

SNOWBOARD

  • 13.45 Uhr: Cross Mixed Team

SKISPRINGEN

  • 18:45 Uhr: Großschanze Frauen

EISSCHNELLLAUF

  • 17:03 Uhr: 500 m Frauen

SKELETON

  • 18:00 Uhr: Mixed Team

Das bringt der Olympia-Montag:

🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Montag

SKI ALPIN

  • 10.00 Uhr: Slalom Männer (live TT.com-Ticker)

SHORT TRACK

  • 11.00 Uhr: 1000 m Frauen

SKI NORDISCH

  • 19.00 Uhr: Skispringen, Großschanze Super Team Männer (live TT.com-Ticker)

FREESKI

  • 19.30 Uhr: Big Air Frauen

EISKUNSTLAUF

  • 20.00 Uhr: Paarlauf Kür

BOB

  • 19.00 Uhr: Monobob Frauen

Olympia | Terminplan