Olympia kompakt
Das bringt der Sonntag bei Olympia: Ski-Damen und Skispringerinnen im Fokus
Letzte Medaillenchance für Skispringerin Lisa Eder.
© APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Samstag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Samstag
SKI NORDISCH
- 18.45 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer
SKELETON
- 18.00 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen
SHORT TRACK
- 20.15 Uhr: 1500 m Männer
Das bringt der Olympia-Sonntag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Sonntag
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Riesentorlauf Frauen (live TT.com-Ticker)
SKI FREESTYLE
- 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste Männer
BIATHLON
- 11:15 Uhr: 12,5 km Verfolgung Herren
- 14:45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen
LANGLAUF
- 12:00 Uhr: Staffel 4x7,5 km Männer
SNOWBOARD
- 13.45 Uhr: Cross Mixed Team
SKISPRINGEN
- 18:45 Uhr: Großschanze Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 17:03 Uhr: 500 m Frauen
SKELETON
- 18:00 Uhr: Mixed Team
Das bringt der Olympia-Montag:
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen am Montag
SKI ALPIN
- 10.00 Uhr: Slalom Männer (live TT.com-Ticker)
SHORT TRACK
- 11.00 Uhr: 1000 m Frauen
SKI NORDISCH
- 19.00 Uhr: Skispringen, Großschanze Super Team Männer (live TT.com-Ticker)
FREESKI
- 19.30 Uhr: Big Air Frauen
EISKUNSTLAUF
- 20.00 Uhr: Paarlauf Kür
BOB
- 19.00 Uhr: Monobob Frauen