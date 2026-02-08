Das bringt der Sonntag bei Olympia: Snowboarder und Rodler auf Medaillenjagd

Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.

Das bringt der Olympia-Sonntag:

Nach den Herren sind die Frauen in der Königsdisziplin Abfahrt am Start. Lindsey Vonn will mit gerissenem Kreuzband ihren Traum von Gold verwirklichen, das ÖSV-Quartett (Hütter, Rädler, Ortlieb, Puchner) nimmt die Außenseiterrolle ein.

Bei den Snowboard-Parallel-Bewerben gelten sowohl die rot-weiß-roten Männer als auch die Frauen zu den Medaillenanwärtern.

Bei den Rodlern greift Jonas Müller als Halbzeitzweiter nach Edelmetall. Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher haben nur noch Außenseiterchancen.

Für Snowboard-Königin Anna Gasser steht im Big Air die Quali auf dem Programm.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Sonntag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen SKI ALPIN 11.30 Uhr: Abfahrt Frauen (Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Rädler) – live TT.com-Ticker SKI NORDISCH 12.30 Uhr: Langlauf, Skiathlon 20 km Männer (Mika Vermeulen) BIATHLON 14.05 Uhr: Mixed-Staffel (Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler, Lisa Hauser) SNOWBOARD 13.00 Uhr: Parallel-Riesentorlauf Männer und Frauen (Quali ab 9:00 Uhr mit Sabine Payer, Claudia Riegler, Martina Ankele, Benjamin Karl, Alexander Payer, Andreas Prommegger, Fabian Obmann) EISSCHNELLLAUF 16.00 Uhr: 5000 m Männer ( Alexander Farthofer) RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Männer, 3. und 4. Lauf (Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher) EISKUNSTLAUF 19.30 Uhr: Teambewerb: Kür Paarlauf, Kür Frauen, Kür Männer ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings SNOWBOARD 19.30 Uhr: Big Air Frauen (Qualifikation mit Anna Gasser, Hanna Karrer)

Das bringt der Olympia-Montag:

Ski-Freestylerin Lara Wolf hat sich am Samstag ohne Probleme die Qualifikation überstanden. Bei ihren dritten Winterspielen hat die Tirolerin erstmals im Finale die Chance auf eine Medaille.

Zum Auftakt sind die österreichischen Ski-Herren in der Abfahrt ohne Medaille geblieben. Das soll sich in der Teamkombination ändern. Welche rot-weiß-roten Duos am Start stehen, ist noch offen.

Die ÖSV-Adler wollen nach einer durchwachsenen Saison bei Olympia groß aufzeigen. Jan Hörl, Stephan Embacher, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig ist auf der Normalschanze alles zuzutrauen.

⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Montag 🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen SKI ALPIN 10:30 Uhr: Teamkombination, Männer (Abfahrt), 14:00 Uhr: Slalom (live TT.com-Ticker) SKI NORDISCH 19:00 Uhr: Normalschanze, Männer (Stefan Kraft, Stephan Embacher, Daniel Tschofenig, Jan Hörl) FREESKI 12:30 Uhr: Slopestyle, Frauen (Lara Wolf) SNOWBOARD 19:30 Uhr: Big Air, Frauen EISSCHNELLLAUF 17.30 Uhr: 1.000 m, Frauen (Vanessa Herzog, Jeannine Rosner) ⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings RODELN 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf