Das bringt der Sonntag: Ski-Damen und Snowboarder hoffen auf Medaillen
Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist eröffnet. Wir haben die wichtigsten Entscheidungen und Wettkämpfe des Tages für euch kompakt zusammengefasst.
Das bringt der Olympia-Sonntag:
Nach den Herren sind die Frauen in der Königsdisziplin Abfahrt am Start. Lindsey Vonn will mit gerissenem Kreuzband ihren Traum von Gold verwirklichen, das ÖSV-Quartett (Hütter, Rädler, Ortlieb, Puchner) nimmt die Außenseiterrolle ein.
Bei den Snowboard-Parallel-Bewerben gelten sowohl die rot-weiß-roten Männer als auch die Frauen zu den Medaillenanwärtern.
Bei den Rodlern greift Jonas Müller als Halbzeitzweiter nach Edelmetall. Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher haben nur noch Außenseiterchancen.
Für Snowboard-Königin Anna Gasser steht im Big Air die Quali auf dem Programm.
⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Sonntag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen
SKI ALPIN
- 11.30 Uhr: Abfahrt Frauen (Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Rädler) – live TT.com-Ticker
SKI NORDISCH
- 12.30 Uhr: Langlauf, Skiathlon 20 km Männer (Mika Vermeulen)
BIATHLON
- 14.05 Uhr: Mixed-Staffel (Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler, Lisa Hauser)
SNOWBOARD
- 13.00 Uhr: Parallel-Riesentorlauf Männer und Frauen (Quali ab 9:00 Uhr mit Sabine Payer, Claudia Riegler, Martina Ankele, Benjamin Karl, Alexander Payer, Andreas Prommegger, Fabian Obmann)
EISSCHNELLLAUF
- 16.00 Uhr: 5000 m Männer ( Alexander Farthofer)
RODELN
- 17.00 Uhr: Einsitzer Männer, 3. und 4. Lauf (Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher)
EISKUNSTLAUF
- 19.30 Uhr: Teambewerb: Kür Paarlauf, Kür Frauen, Kür Männer
⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings
SNOWBOARD
- 19.30 Uhr: Big Air Frauen (Qualifikation mit Anna Gasser, Hanna Karrer)
Das bringt der Olympia-Montag:
Ski-Freestylerin Lara Wolf hat sich am Samstag ohne Probleme die Qualifikation überstanden. Bei ihren dritten Winterspielen hat die Tirolerin erstmals im Finale die Chance auf eine Medaille.
Zum Auftakt sind die österreichischen Ski-Herren in der Abfahrt ohne Medaille geblieben. Das soll sich in der Teamkombination ändern. Welche rot-weiß-roten Duos am Start stehen, ist noch offen.
Die ÖSV-Adler wollen nach einer durchwachsenen Saison bei Olympia groß aufzeigen. Jan Hörl, Stephan Embacher, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig ist auf der Normalschanze alles zuzutrauen.
⏱️ Wichtige Olympia-Termine am Montag
🥇🥈🥉 Medaillenentscheidungen
SKI ALPIN
- 10:30 Uhr: Teamkombination, Männer (Abfahrt), 14:00 Uhr: Slalom (live TT.com-Ticker)
SKI NORDISCH
- 19:00 Uhr: Normalschanze, Männer (Stefan Kraft, Stephan Embacher, Daniel Tschofenig, Jan Hörl)
FREESKI
- 12:30 Uhr: Slopestyle, Frauen (Lara Wolf)
SNOWBOARD
- 19:30 Uhr: Big Air, Frauen
EISSCHNELLLAUF
- 17.30 Uhr: 1.000 m, Frauen (Vanessa Herzog, Jeannine Rosner)
⏱️ Wichtige Wettkämpfe und Trainings
RODELN
- 17.00 Uhr: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf