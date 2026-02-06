Mehr als bisher kolportiert
Urteil: Benko-Stiftung schuldet arabischem Staatsfonds 900 Millionen Euro
Bei René Benko persönlich erklärte sich das internationale Schiedsgericht für nicht zuständig. Doch um Benkos Laura Privatstiftung mit ihrem enormen (Immobilien-)Vermögen wird es laut Experten nun eng.
© TT/Rita Falk
Die Laura Privatstiftung von René Benko muss laut internationalem Schiedsgericht dem Staatsfonds Mubadala samt Zinsen eine deutlich höhere Summe zahlen als bisher kolportiert. Das Schiedsgericht hat auch eine klare Meinung zu Benkos Rolle in der Stiftung und in der Signa-Gruppe.