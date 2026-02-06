Abseits der Pisten: Was Familien in den Semesterferien unternehmen können

Wenn es ums Programm für die Semesterferien geht, liegt für viele Tiroler Familien Skifahren, Snowboarden und Rodeln bereits auf der Hand. Aber auch abseits der Pisten gibt es in der Ferienwoche viel zu erleben – besonders dann, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Hier eine Auswahl.

Ferienzug

Einmal ein richtiges Iglu bauen? Oder doch lieber Pony reiten? Vielleicht auf der großen Bühne seine Schauspielkünste zum Besten geben? All das und vieles mehr können Kinder beim Innsbrucker Ferienzug erleben. Von 9. bis 13. Februar gibt es jeden Tag zahlreiche verschiedene Angebote.

Wenn der Schnee es zulässt, können Kinder beim Innsbrucker Ferienzug lernen ein Iglu zu bauen. © Canva

Für die meisten Veranstaltungen ist ein Kursbeitrag zu zahlen, die Preise variieren je nach Event, angefangen bei 5 Euro. Eltern können sich HIER über das Programm und die Anmeldung informieren. Wer jetzt in den Semesterferien keinen Platz mehr bekommt, kann für den Ferienzug zu Ostern die Augen offen halten.

Kinder-Metalkonzert mit „Heavysaurus“

Die „Pommesgabel“ in die Luft, das Haarband gelockert und den Kopf in den Nacken. Wer nach einem musikalischen Highlight für die Ferien sucht, kann beim Konzert von „Heavysaurus“ am Donnerstag, dem 12. Februar in Kufstein abrocken.

„Pommesgabel“ in die Luft und mitfeiern heißt es beim Heavysaurus Konzert in Kufstein. © IMAGO/Just Pictures

Die etwas andere Heavy-Metal-Band setzt sich aus fünf Dinosauriern zusammen, die ihre Musik direkt aus der Kreidezeit ins Kulturquartier bringen. Das Konzert eignet sich für alle kleinen und großen Metal-Fans (und jene, die es noch werden wollen) ab drei Jahren. Karten gibt es HIER.

„Winterzauber“ im Zammer Lochputz

Um den Zammer Lochputz ranken sich zahlreiche Sagen und Mythen. Der wohl geheimnisvollste Platz ist die Klamm selbst. Die steinernen Abbilder von Stier und Nymphe bewachsen seit Jahrhunderten den hinteren Teil der Klamm, bei den schimmernden Gesteinsplatten in der Spiegelhöhle munkelt man, sie könnten einem direkt ins Herz blicken.

Im Winter finden jeden Montag seit 12. Jänner bis 23. Februar um jeweils 18 Uhr eine Familienführungen statt. Der nächste Termin ist am Montag, 9. Februar, mehr dazu HIER.

Was hinter den Mythen und Sagen des Zammer Lochputz steckt, erfahren Besucher bei einer Führung durch die Klamm. © Pardatscher

Die Führung dauert ungefähr eine Stunde. Gutes Schuhwerk und warme Kleidung sind ein Muss – der Weg führt über mehr als 200 Stufen und die Temperaturen können auch zum Ende des Winters hin noch einmal absinken. Zudem besteht Helmpflicht, diese können entweder kostenlos geliehen oder von zu Hause mitgebracht werden.

Figurentheater: Der Riese Haymon

Der Riese Haymon hat schon einiges erlebt. Er kämpfte mit dem Riesen Thyrsos, baute aus tonnenschweren Steinen das Kloster Wilten in Innsbruck und schlug sich tapfer mit Helm und Schwer gegen den Sill-Drachen.

Ganz so groß wie die Statue des Riesen Haymon zur Adventzeit sind die Puppen im Theater nicht. © Axel Springer

Seine Begleiter tauchen in den Erzählungen nicht auf, dabei haben ein Wald-Gnom und ein kleiner Drache auch viel zu berichten. Das Puppentheater über die Abenteurer der drei richtet sich an Kinder ab 5 Jahre, Karten zur Vorstellung am 8. Februar im Brux in Innsbruck gibt es HIER.

Ferienzeit ist Faschingszeit Kinderfasching am ... ... Unsinnigen Donnerstag Zirl: Umzug vom Musikpavillon zum Veranstaltungszentrum B4, 14 Uhr

Oberperfuss: Umzug vom Peter-Anich-Haus zum Mehrzwecksaal, 14.30 ... Faschingssamstag St. Johann: Sainihånser Kinderfasching am Ruappenhang, 11 bis 15 Uhr

Reith im Alpachtal: Gairer Kinderfasching mit Gaudirennen beim Feuerwehrhaus, 13.30 Uhr

Tarrenz: Kinderfasching im Mehrzwecksaal, 14.00 bis 16.30 Uhr

Mutters: Kinderfasching auf der Muttereralm, 9 Uhr ... Faschingssonntag Kirchdorf: Faschingsumzug ab Musikpavillon, 13 Uhr

Jenbach: Kindermaskenball im VZ Jenbach, 14 bis 17 Uhr

Kufstein: Kinderfasching in der Kufstein Arena,14 bis 18 Uhr ... Faschingsdienstag Brandenberg: Faschingsumzug mit anschließender Kinder-Party ab der Volksschule, 14 Uhr

Innsbruck: Kinderfasching am Sparkassenplatz, 14 bis 18 Uhr

Hopfgarten: Kinderfasching am Marktplatz, 14 bis 17 Uhr

Igls: Kofel Family-Fasching am Patscherkofel, 12 Uhr

Natters: Kinderfasching beim Musikpavillon, 14 Uhr

Textwerkstatt für junge Autor:innen

Wie man die eigenen Ideen auf Papier bringt, zeigt die WortApotheke bei einem Workshop für junge Autor:innen von 8-16 Jahren. Die Kinderbuchautor:innen Tom W. Lessmore und Brigitte Weninger coachen am Samstag, dem 14. Februar die jungen Talente. Ziel ist es, Ideen für mögliche Geschichten zu finden. Die Kinder und Jugendlichen werden bei dem Workshop in der Galerie DIA:LOG motiviert ihre Kreativität auszuleben und zu Geschichtenerzähler:innen zu werden.

Kreative Köpfe können bei der Textwerkstatt ihre Ideen aufs Papier bringen. © Canva

Der Workshop geht von 10–14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, es gibt aber nur begrenzte Plätze. Mehr Infos gibt es HIER.

Tirol Experience

Ganz Tirol in nur 60 Minuten erkunden – das ist das Angebot der „Tirol Experience“. Mit Virtual Reality reist man durch die Zeit: Von Kaiser Maximilian über Andreas Hofer bis zu den Weltkriegen kann man die Geschichte Tirols erleben. Anhand der Geschichte eines jungen Mädchens soll den Teilnehmenden auch Tirols Natur, Sport und Zukunft nähergebracht werden.

Bei der „Tirol Experience“ kommen Hologramme und Virtual Reality zum Einsatz. © Experience Tirol

Virtual Reality, Hologramme und 360 Grad Darstellungen werden genutzt, um den Besucher:innen Tirol näher zu bringen. Für Familien beträgt der Preis 21,60 Euro pro Person. Mehr Infos HIER.

Fackelwanderung

Die glitzernden Sterne, die klare Nachtluft und das Knistern des Feuers – vereint werden diese Wahrnehmungen bei einer Fackelwanderung. Wem spazieren gehen zu langweilig ist, der kann eine Fackelwanderung unternehmen. Die Fackeln und ihre Spiegelung im Wasser erzeugen dabei eine außergewöhnliche Stimmung. Diese Erfahrung kann man zum Beispiel in Reutte am Lech entlang, bei einer Runde um den Thiersee im Bezirk Kufstein oder auch am Tristachersee in Osttirol machen.

Bei einer Fackelwanderung herrscht immer eine ganz besondere Stimmung. © Canva

Weitere Infos gibt es HIER (Kufstein), HIER (Osttirol) oder HIER (Reutte).

Reutte on Ice

Winterjacke und Schlittschuhe an und ab aufs Eis! Die Rieseneisfläche in Reutte ist vor allem bei Nacht ein großes Spektakel. Am 22. Februar schließt der Platz seine Pforten, hat also über die Semesterferien noch geöffnet. Das ist also die letzte Gelegenheit, um noch ein paar Runden auf dem Eis zu drehen.

Reutte on Ice hat in den Semesterferien noch geöffnet. © ASchindl

Die Eisfläche hat montags bis freitags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Am Wochenende ab 13 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei Kindern bis zu 15 Jahren bei 6 Euro und für Familien (Eltern plus alle eigenen Kinder bis 15 Jahre) kostet der Eintritt 22 Euro. Schlittschuhe kann man sich vor Ort ausleihen. Weitere Informationen gibt es HIER.

Winter Young Action Day am Patscherkofel

Am Samstag, 7. Februar bleibt am Patscherkofel keine Schneeflocke auf der anderen: Wie schon letztes Jahr können Kinder Action, Spaß und Abenteuer beim Winteraction Day am Patscherkofel erleben und verschiedene Wintersportarten und Freizeitaktivitäten mit erfahrenen TrainerInnen ausprobieren – außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Programm für die Unterhaltung.

Action pur gibt es für die junge Generation am Samstag am Patscherkofel. © Young Action Day

Wasserfeste und warme Winterkleidung nicht vergessen! Die Veranstaltung dauert von 10 bis 15 Uhr. Danach gibt es Musik von Funky Monkeys, DJ Fox und dem Party Panda. Mehr dazu HIER.