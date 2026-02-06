- Überblick
Ohne Führerschein
Kurioser Unfall im Zillertal: Pkw landete im Bachbett, Lenker ging nach Hause
Vom Lenker fehlte am Unfallort jede Spur.
© ZOOM.TIROL
Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie den am Dach liegenden Pkw im Bachbett. Vom Lenker fehlte jede Spur.
