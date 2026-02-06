Kid Rock gegen Bad Bunny: Rechtskonservative planen eigene Super-Bowl-Show

In der Halbzeitshow eines der größten Sportevents des Jahres tritt Superstar Bad Bunny auf, ein großer Kritiker Trumps. Nun lanciert die von Charlie Kirk gegründete Organisation „Turning Point USA“ eine Gegenveranstaltung mit Kid Rock.

Santa Clara – Die Politik Tumps ist längst auch im Umfeld des Super Bowls angekommen. Der US-Präsident wird in der Nacht auf kommenden Montag nicht bei diesem Ur-amerikanischen Mega-Event dabei sein. Grund ist der Künstler, der während der Halbzeit-Pause auftritt: Bad Bunny, ein Sänger aus Puerto Rico, dessen Abrufzahlen auf Streamingplattformen alles in den Schatten stellen. Der Superstar ist seit dem vergangenen Wochenende dreifacher Grammy-Gewinner. Für Trump ist er eine „furchtbare Wahl".

Im meistgestreamten Musiker des letzten Jahres, Bad Bunny, sieht Trump eine „furchtbare Wahl“ für die Halbzeitshow des Super Bowls. © IMAGO/Octavio Guzmán

Die Halbzeitshow des Super Bowls gilt jedes Jahr als das meistgesehene Konzert der Welt. Im vergangenen Jahr, als Rapper Kendrick Lamar auftrat, schauten 130 Millionen Menschen zu.

Bad Bunny singt ausschließlich auf Spanisch. Und er hat den US-Präsidenten und dessen Politik mehrfach deutlich kritisiert – zuletzt bei seiner Rede nach der Auszeichnung für das beste Album des Jahres. „Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!“, sagte er. ICE ist jene Behörde, die seit Monaten für brutale Einsätze gegen Migranten verantwortlich ist. In Minneapolis wurden zuletzt zwei US-Amerikaner von Einsatzkräften, die wie ICE dem Heimatschutzministerium unterstellt sind, erschossen.

Rechtskonservative Gegenveranstaltung geplant

Nun stellt die Organisation „Turning Point USA“ erstmals eine Gegenveranstaltung auf die Beine. Im Rahmen der „All-American-Halftime-Show“ soll der Trump-Unterstützer und Musiker Kid Rock auftreten.

Der Sänger Kid Rock gilt als Unterstützer von Donald Trump. © SAUL LOEB

In einer Mitteilung der rechtskonservativen Organisation wird das Event mit den Werten „Glaube, Familie und Freiheit“ beworben. Zu den angekündigten Künstlern gehören unter anderem die Country-Musiker Brantley Gilbert, Gabby Barrett und Lee Brice. Weitere Künstler sollen laut der Webseite der Veranstaltung noch folgen. Neben den Social-Media-Kanälen von „Turning Point USA“ wird die alternative Halbzeitshow auch auf YouTube, X, Rumble sowie auf rechten Plattformen wie Daily Wire+ und Real America’s Voice übertragen.

„Wir sind keine Wilden“

Bad Bunny wurde Sonntagnacht für Debí Tirar Más Fotos mit dem Grammy für das beste Album ausgezeichnet – als erstes spanischsprachiges Werk überhaupt. Als er den Preis entgegennahm, setzte er ein deutliches politisches Zeichen gegen die brutal agierende Einwanderungsbehörde ICE und sagte: „Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner“.

Seine derzeit laufende Welttournee hat mehr als 50 Shows in Lateinamerika, Europa, Asien und Australien – die USA aber lässt er aus, weil er seine Fans nicht in die Gefahr bringen will, von ICE drangsaliert zu werden. Der Super Bowl ist also der einzige Auftritt, was für zusätzliche Brisanz sorgt.

NFL-Chef steht zu Bad Bunny

NFL-Boss Roger Goodell sagte zu Wochenbeginn, Bad Bunny sei „einer der besten Künstler“ und verstehe, dass der Super Bowl eine kraftvolle Bühne sei, „um Menschen zusammenzubringen“. Experten rechnen damit, dass der Sänger die Gelegenheit vor bis zu 300 Millionen TV-Zuschauern in irgendeiner Form nutzen wird.

Als Bad Bunny im Oktober durch die Late-Night-Show Saturday Night Live führte, scherzte er zunächst darüber, dass alle mit seiner Auswahl zufrieden seien. Danach erklärte er auf Spanisch, dies sei „ein Zeichen für unseren Beitrag zu diesem Land, den niemand auslöschen oder wegnehmen kann“. Abschließend ergänzte er auf Englisch: „Wenn ihr nicht verstanden habt, was ich gerade gesagt habe, habt ihr vier Monate Zeit, es zu lernen.“

ICE-Werbung sorgt für zusätzliche Unruhe

Im Großraum San Francisco soll es nach Angaben der lokalen Behörden und der NFL rund um das Spiel keine ICE-Einsätze geben. Doch Aktivisten trauen diesen Aussagen nicht. Zu Wochenbeginn tauchten in einem bei Touristen beliebten Viertel riesige Anzeigen auf, die die Arbeit mit Anspielungen zum Football bewarben.