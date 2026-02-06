Die Firma evonolo digitalisiert das Brixental aus der Luft
Das Hopfgartner Unternehmen evonolo setzt Digitalisierung regional gedacht und ganz praktisch um. Die Gründer Andreas Prosch und Stephan Grundner setzen dabei auf Drohnentechnologie und IT-Lösungen.
Hopfgarten im Brixental – Die Firma evonolo wurde von Andreas Prosch und Stephan Grundner gegründet. Für die beiden Unternehmer ist Technik ein praktisches Werkzeug im Arbeitsalltag. Sie muss auf Baustellen, an Anlagen und im Betrieb funktionieren. Qualität und Verlässlichkeit prägen die Kundenbeziehungen. Die Gründer verbindet eine über 20-jährige Freundschaft.
Unterstützung aus der Luft
Das Unternehmen bündelt zwei Geschäftsbereiche. Unter evonolo AIR bringt Andreas Prosch Drohnentechnologie ins Brixental. Die Drohnen inspizieren Photovoltaik-Anlagen visuell und per Thermografie. Auch Bauwerke, Infrastruktur und Bestandsaufnahmen werden geprüft, die Fluggeräte erstellen zudem 3D-Modelle. Das Unternehmen liefert damit konkrete Auswertungen und Berichte. Sie bilden eine solide Entscheidungsgrundlage für Kunden.
Stephan Grundner leitet evonolo Digital. Er bietet IT-, Automations- und Integrations-Know-how. Damit werden erhobene Daten strukturiert ausgewertet und weiterverarbeitet. Dies schafft Grundlagen für Wartung, Investitionen und Sicherheit. Die Firma ist im Brixental verwurzelt. Andreas Prosch lebt in Hopfgarten. Er möchte technologische Innovation regional fördern. Kurze Wege und persönliche Betreuung sind ihm wichtig.
Digitalisierungs-Stammtisch geplant
Prosch engagiert sich auch bei der Bergrettung. evonolo AIR nutzt Technologie zur Erhöhung der Sicherheit. Es reduziert Risiken und gewinnt Zeit bei Notfällen. evonolo AIR unterstützt auch Sucheinsätze und die Kitz-Rettung. Es ist auch ein Digitalisierungs-Stammtisch in Hopfgarten geplant. Er soll den Austausch und die Vernetzung fördern. Dort können gemeinsame Projekte zur Digitalisierung umgesetzt werden.