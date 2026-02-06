Sicherheit im Netz
Klick mit Köpfchen: Tiroler SchülerInnen machen auf digitale Gefahren aufmerksam
SchülerInnen der HAK Lienz beschäftigten sich im Zuge des Projekts mit der Gefahr des sogenannten Cyber-Groomings, also wenn Erwachsene sich gezielt das Vertrauen Minderjähriger erschleichen, um sie zu manipulieren.
© HAK Lienz
Das Internet als gefährlicher Spielplatz oder Ort der Möglichkeiten? Tiroler Schulklassen zeigten gemeinsam mit der Polizei, wie Medienkompetenz und Aufklärung den digitalen Raum sicherer machen können.