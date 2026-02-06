Sicherheit im Netz

Klick mit Köpfchen: Tiroler SchülerInnen machen auf digitale Gefahren aufmerksam

SchülerInnen der HAK Lienz beschäftigten sich im Zuge des Projekts mit der Gefahr des sogenannten Cyber-Groomings, also wenn Erwachsene sich gezielt das Vertrauen Minderjähriger erschleichen, um sie zu manipulieren.
© HAK Lienz
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Das Internet als gefährlicher Spielplatz oder Ort der Möglichkeiten? Tiroler Schulklassen zeigten gemeinsam mit der Polizei, wie Medienkompetenz und Aufklärung den digitalen Raum sicherer machen können.